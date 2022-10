Grande Fratello Vip 7: anticipazioni della puntata del 31 ottobre

Stasera 31 ottobre su Canale 5 alle 21:30 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 31 ottobre su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata, di cui sono state svelate alcune anticipazioni. Siamo al dodicesimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini. Stasera uno dei concorrenti sarà eletto immune dal pubblico

Della puntata di stasera, grazie alle anticipazioni, sappiamo che si parlerà di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria e del loro rapporto, fatto di alti e bassi, come ha anticipato Alfonso Signorini nella clip caricata su Mediaset Infinity. Inoltre Charlie Gnocchi riceverà una sorpresa dalla figlia.

E ancora: Giaele De Donà sempre più vicina ad Antonino Spinalbese. La donna non ha mai nascosto di vivere il suo matrimonio con grande libertà, in accordo con il partner, e ora sembra essere molto attratta dal giovane imprenditore. Ma l'interesse è reale o solo mosso da un sentimento di vendetta preventivo nei confronti del marito che fuori dalla Casa potrebbe essere coinvolto in qualche flirt? Insomma, il fascino di Antonino - che stasera racconterà più nel dettaglio la sua storia personale - sembra aver colpito ancora.

Nel finale di questa puntata del Grande Fratello Vip 7, verrà dato spazio alle nomination ma prima sapremo l'esito del televoto, che stasera non è eliminatorio: il pubblico sta scegliendo chi rendere immune tra ntonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Pamela Prati..