Grande Fratello Vip 7: anticipazioni della puntata del 17 ottobre

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 20 ottobre su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata, di cui sono state svelate alcune anticipazioni. Siamo al decimo appuntamento del reality, stasera il pubblico eliminerà definitivamente uno dei concorrenti finiti in nomination.

Della puntata di stasera, grazie alle anticipazioni sappiamo che ci sarà l'attesissimo il ritorno in studio di Marco Bellavia che torna per essere intervistato da Alfonso Signorini. Come ha detto il conduttore, nella clip caricata su Mediaset Infinity, "Ci sarà finalmente il ritorno di Marco Bellavia in studio. Il grande protagonista di questa edizione ritorna finalmente con noi. Avremo modo di fare una bella chiacchierata, una bella intervista con Marco. Conoscere un po' della sua vita, delle sue emozioni e dei suoi sentimenti, oltre che delle sue fragilità. E poi, naturalmente, ci sarà l'incontro che tutti aspettiamo, cioè l'incontro con i suoi coinquilini. E credo che Marco qualche sassolino dalla scarpa vorrà pure toglierselo".

Durante la puntata di stasera si parlerà dei rapporti complicati tra Antonino Spinalbese, Edoardo Donnamaria, Ginevra Lamborghini e Antonella Fiordelisi.

Lunedì scorso al televoto sono finiti in nomination Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Cristina Quaranta, George Ciupilan e Giaele De Donà. Uno di loro stasera lascerà per sempre la casa più spiata dì'Italia.

Infine spazio alle nuove nomination, dopo aver scoperto gli immuni della casa.