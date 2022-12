Grande Fratello Vip 7: anticipazioni della puntata del 12 dicembre 2023

Ecco le anticipazioni del Grande Fratello Vip 7 del 12 dicembre 2023: la puntata va in onda stasera su Canale 5 alle 21:30

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 12 dicembre su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata, che si preannuncia ricca di emozioni per i concorrenti e per il pubblico da casa. Due nuovi concorrenti entreranno nel reality mentre uno dei due nominati dovrà abbandonare per sempre la casa più spiata d'Italia.

Stasera al Grande Fratello Vip due ingressi andranno ad intaccare l'equilibrio, precario che regna nella casa. Milena Miconi e Riccardo Fogli sono i due nuovi concorrenti che entreranno nel programma di Canale 5. Stasera, davantoi alla platea televisiva, un gruppo di vipponi, denominati i "Rugantino" "Roma non fa' la stupida stasera".

A Natale si è più buoni, ma lo spirito natalizio non ha oltrepassato la porta rossa della Casa. Le ultime ore sono state caratterizzate da numerose discussioni che hanno visto alcuni concorrenti discutere animatamente come Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro contro Charlie Gnocchi; Antonino Spinalbese contro Patrizia Rossetti e ancora Daniele contro Sarah Altobello. Daniele riceverà la visita della sorella, a cui è molto legato.

Stasera saranno esaminati gli ultimi sviluppi della crisi tra Attilio Romita e Mimma Fusco, gelosa della vicinanza tra il giornalista e Sarah Altobello. Oggi in puntata sarà letta una lettera della compagna del giornalista, come ha anticipato Alfonso Signorini nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Nel finale di questa puntata del Grande Fratello Vip 7, verrà dato spazio alle nomination ma prima sapremo l'esito del televoto, che stasera è eliminatorio, i concorrenti da votare sono Charlie Gnocchi e Attilio Romita, uno dei due sarà eliminato dal reality.