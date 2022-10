Grande Fratello Vip 7: anticipazioni della puntata del 10 ottobre

Stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata. Siamo al sesto appuntamento del reality che prevede il ritorno di Marco Bellavia, il concorrente parlerà per la prima volta dopo aver lasciato la casa più spiata d'Italia.

Della puntata del 10 ottobre, sappiamo, grazie alle anticipazioni che Alfonso Signorini ha dato, nella clip caricata su Mediaset Infinity, che Marco Bellavia, dopo essere tornato sui social, tornerà a parlare nel programma da cui è uscito lo scorso 1 ottobre. "Questa sera dalle sue parole comprenderemo qual è esattamente il suo stato d'animo: è la prima volta che parla da quando è uscito dalla casa", ha detto il conduttore.

Nella puntata di stasera si parlerà anche dell'uscita di Sara Manfuso, ma nel corso del reality ci sarà modi di parlare anche del tornado Antonella Fiordelisi, che ha litigato con Gegia ed è coinvolta in un triangolo amoroso con Alberto De Pisis: entrambi infatti sembrano interessato al loro coinquilino Edoardo Donnamaria.

Non solo: Antonino Spinalbese era il concorrente più affezionato a Ginevra Lamborghini, che è uscita per squalifica nella puntata precedente. Come ha affrontato questi giorni senza di lei? A chiederglielo, ovviamente, ci penserà Alfonso Signorini.

Infine spazio alle nomination, dopo la parentesi di lunedì scorso.