Grande Fratello Vip 7: Amaurys Perez rischia la squalifica per una presunta bestemmia

Amaurys Perez rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip 7 per una presunta bestemmia. Alfonso Signorini annuncia una decisione per lunedì

Amaurys Perez potrebbe essere squalificato dal Grande Fratello Vip 7 per aver bestemmiato: la segnalazione è arrivata al programma attraverso alcuni video pubblicati sui social. Lunedì, Alfonso Signorini comunicherà la decisione della produzione.

A 'fare la spia', sono stati gli spettatori che commentano il Grande Fratello Vip 7 sui social, ieri, durante l'ottava puntata del programma, sono stati pubblicati su Twitter alcuni video, estrapolati dal live del reality, che testimonierebbero una bestemmia di Amaurys Perez.

Alfonso Signorini, nell'ultima parte delal trasmissione, ha rivelato i concorrenti andati in nomination, ovvero Antonino Spinalbese, Giaele De Donà e Nikita Pelizon, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Subito dopo ha parlato della presunta bestemmia, annunciando provvedimenti, ma solo dopo attenta verifica.

"Vi dico che ci è stato segnalato, nel corso del live, una presunta bestemmia. Naturalmente, come sapete, le conseguenze, in caso di bestemmia sono assolutamente dure e, proprio per questa ragione, il fatto deve essere inconfutabile al di sopra di qualsiasi dubbio, necessita di una verifica con gli strumenti più adatti. Vi terremo aggiornati e nella prossima puntata, quella di lunedì, se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla casa".

Come si vede, il conduttore non ha fatto nomi, ma il video segnalato sui social riguarda Amaurys Perez. Nella clip pubblicata su Twitter si sentirebbe l'ex pallanuotista dire "Po..a Ma....a". In realtà l'audio è poco chiaro ed è tutto da verificare. Sui social si ricorda che per lo stesso motivo fu squalificato Marco Predolin.