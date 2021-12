Grande Fratello Vip 6, le sorelle Selassié si scontrano con Sophie Codegoni

Lulù e Jessica Selassié si sono scontrate con Sophie Codegoni dopo una battuta dell'ex tronista di Uomini e Donne che le due princess del Grande Fratello Vip 6 non hanno gradito. Complice anche la presenza nella casa di Alessandro Basciano, il clima tra le tre ragazze si fa sempre più teso con ripetuti litigi che stanno indebolendo il rapporto che si era creato in questi primi mesi del reality.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, quella andata in onda lo scorso 27 dicembre, ha visto gli autori puntare molto sulla nascita dii un nuovo triangolo, questa volta l'uomo conteso è Alessandro Basciano, le due vippone pronte a tutto per lui dovrebbero essere Jessica Selassié da una parte e Sophie Codegoni dall'altra. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne sembrerebbe preferire tra le due la Codegoni e questo ha inasprito i rapporti tra le ragazze.

Jessica e Sophie nelle ultime 24 ore si sono lanciate numerose frecciatine, la tensione è sfociata in un litigio quando la "princess" si è accorta che Sophie stava parlando di lei con le altre donne della casa. Sophie quando Jessica si è avvicinata le ha detto "mi scoccia che metti in dubbio la mia amicizia quando io ti difendo a spada tratta anche con Alessandro", quest'ultimo da quando ha scoperto che Jessica lo ha nominato ha deciso di toglierle il saluto e punzecchiarla in continuazione.

Jessica ha replicato che è stufa di essere mesa in mezzo in un inesistente triangolo amoroso e poi "Sophie ieri mi avete fatto delle battute che io da te neanche me l'aspettavo, io nei tuoi confronti non l''avrei mai fatto", come si vede nella clip.

Le battute infelici di Sophie Codegoni a cui si riferisce Jessica sono state riportate poco dopo da Lulù "Sophie tu di mia sorella hai detto ha inventato un nuovo modo di comporre un puzzle mettendosi a novanta gradi per far vedere il cu.o ad Alessandro, praticamente le hai dato della tro.a".

Jessica poi si è sfogata con Manuel Bortuzzo, a cui ha ribadito che non vuole essere trascinata in un triangolo "queste situazioni non mi appartengono, se Sophie vuole chiarire lo facciamo a quattrocchi io e lei, senza che Alessandro interferisca", ragionamento che ha trovato d'accordo anche Carmen Russo, che nel frattempo aveva raggiunto i ragazzi in veranda.