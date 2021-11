Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge: i fan con un aereo le chiedono di allontanarsi da Alex Belli

L'aereo volato sulla casa del Grande Fratello Vip 6 per Soleil Sorge è stata un'esplicita richiesta dei suoi fan ad allontanarsi da Alex Belli: molti dei sostenitori dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono convinti che la loro beniamina si sia lasciata irretire da Alex e dalla moglie Delia Duran.

Ogni anno sulla casa del Grande Fratello Vip volano numerosi aerei per i concorrenti del reality, è un modo per i fan per fargli sentire il loro affetto e, a volte, per mandare messaggi cercando di influenzare il proprio beniamino, avvertendolo anche dei comportamenti ambigui di alcuni coinquilini. L'aereo volato oggi per Soleil Sorge rientra nella categoria degli avvertimenti.

Nell dopo puntata di ieri, lunedì 29 novembre, del Grande Fratello Vip 6 c'è stato un forte avvicinamento tra Alex Belli e Soleil Sorge con l'attore di CentroVetrine che ha confessato che per lei non prova solo 'un'amicizia artistica': "Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. E io amo questa tua sfaccettatura, come amo tutte le altre che hai, compreso la gemella stron.a". Non sappiamo come l'abbia presa Delia Duran, moglie di Alex Belli o Carlo, il fidanzato di Soleil, mai visto finora, ma sappiamo come l'hanno presa i fan di Soleil.

Oggi sulla casa di Cinecittà è volato l'aereo con la scritta "Soleil vola sola al GF, we see", ovvero "noi vediamo" come si vede nella clip. La scritta è chiaramente un invito da parte dei fan della ragazza ad allontanarsi da Alex Belli, chi ha partecipato alla colletta per questo aereo - sono stati raccolti circa 1500 euro - non vede di buon occhio il rapporto tra i due gieffini ed è convinto che Belli stia rovinando il percorso dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Soleil non l'ha pressa benissimo, qualche istante dopo ha detto "invece di mandare affetto mi mandano ste cose". Il messaggio dei fan di Soleil è stato commentato anche da Aldo Montano, Manila Nazzaro e Gianmaria Antinolfi, quest'ultimo ha affermato sarcastico "Alex sarà contento".