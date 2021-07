Grande Fratello Vip 6, quando inizierà la nuova edizione del reality?

L'inizio del Grande Fratello Vip 6 è previsto per il prossimo 13 settembre? La data è stata rivelata da TVBlog che ha risposto alla domanda di un follower nelle storie di Instagram. Alfonso Signorini è stato confermato per la terza volta alla guida del programma e sarà affiancato da 2 nuove opinioniste.

Tra poco più di 2 mesi la casa più spiata d'Italia riaccenderà le luci spente da Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli durante la finale del Grande Fratello Vip 5, vinta dall'opinionista dell'ultima Isola dei Famosi.

La data scelta per la prima puntata della sesta edizione del reality sarebbe quella del 13 settembre, come rivelato da TVBlog. Una delle grandi novità di quest'anno è il debutto di 2 nuove opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che sostituiscono Antonella Elia e Pupo.

Durante la presentazione del palinsesto autunnale di Mediaset è stata rivelata la durata del Grande Fratello Vip 6. Alfonso Signorini condurrà il reality per 3 mesi, sono previste 21 puntate, 13 di lunedì e 8 di venerdì. Non è escluso che in caso di ottimi ascolti Mediaset decida di prolungare il programma, non dimentichiamo che Il Grande Fratello Vip 5 ha stabilito un record: è durando ben 6 mesi.

Per il momento non è stato ufficializzato nessun concorrente, ma molti sono i nomi che sono stati fatti in questi giorni, tra cui quello di Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, Manuel Bortuzzo, Pamela Prati e Katia Ricciarelli.