Grande Fratello Vip 6, Paola Caruso è la prima concorrente della nuova edizione?

Paola Caruso prima concorrente del Grande Fratello Vip 6? Ad affermarlo è stata la stessa ex naufraga che ha rivelato di essere in trattativa per partecipare al prossimo reality.

Lo scorso 1° marzo Pierpaolo Petrelli e Tommaso Zorzi hanno spento le luci della casa del Grande Fratello Vip 5, un'edizione infinita che alla fine ha visto la vittoria del neo opinionista dell'Isola dei Famosi. Ora sembra che la produzione sia già al lavoro per preparare il cast della prossima edizione, nomi all'altezza che non facciano rimpiangere gli amatissimi gieffini appena lasciati.

Il primo a spuntare fuori è quello di Paola Caruso, a rivelarlo è stata la stessa ex naufraga dell'Isola dei Famosi 11. In un'intervista a Nuovo la Caruso ha detto: "forse farò il Grande Fratello Vip: ora mi sento pronta, dato che Michelino è un po' più grande".

La nuova edizione del reality dovrebbe partire a settembre e fino ad allora nulla è sicuro. L'unica certezza sembra essere la conferma al timone del programma di Alfonso Signorini, nonostante le critiche ricevute nelle due edizioni che ha condotto. Pupo e Antonella Elia difficilmente torneranno ad essere gli opinionisti del reality, ruolo a cui sarebbe candidato Cristiano Malgioglio.