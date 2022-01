Grande Fratello Vip 6, Pago contro Giacomo Urtis “per le frasi su Miriana Trevisan mi rivolgerò ai legali”

Le insinuazioni di Giacomo Urtis su Miriana Trevisan durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 hanno fatto infuriare Pago che ora minaccia di ricorrere ai legali: il chirurgo estetico ha insinuato che l'ex volto di Non è la Rai usi gli amici per farsi comprare scarpe costose.

L'amore per il pettegolezzo potrebbe costare caro a Giacomo Urtis che al suo secondo Grande Fratello Vip consecutivo non ha imparato ancora a distinguere il gossip dalle offese gratuite. Nei giorni scorsi il chirurgo estetico, parlando con Soleil Sorge, ha detto "quando usciamo da qua ti racconto cosa ho visto in questi anni, perché io la conosco Miriana Trevisan, si è fatta comprare da un mio amico scarpe da 20, 30mila euro". Il pettegolezzo di Urtis ha trovato terreno fertile in Sorge che ha risposto "è molto evidente il modus operandi, l'ho riconosciuta subito. Per quello dico che la vera maga della casa sono io. Non mi convince. Sta qui a fare la vittima e tutti ci cascano, ci credono".

Nella puntata del 3 gennaio del Grande Fratello Vip 6, la conversazione è stata fatta ascoltare a tutti, come si vede nella clip. Miriana Trevisan si è detta schifata per il comportamento di Urtis, "mi fa schifo e mi dispiace perché lui sa tanto di me". Il chirurgo estetico spinto da Alfonso Signorini ha chiesto scusa, anche se non ha ritrattato quanto detto, mentre Soleil, pensando di stare in qualche altro programma, ha detto che si trattava di "un fuori onda".

Le scuse però a volte non bastano, così sembra pensarla Pago, ex marito della Trevisan e padre di suo figlio, che sembra pronto a portare Giacomo, e non solo lui, in tribunale. Ieri, subito dopo che la clip era stata trasmessa, ha pubblicato sulle storie su Instagram un duro attacco a Giacomo Urtis e a chi sta offendendo la Trevisan. Nel post il cantante ha scritto "Le parole pronunciate questa sera da alcuni concorrenti del GF Vip nei confronti della mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani, a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più, nel rispetto soprattutto di nostro figlio. Pago".