Grande Fratello Vip 6: tre nuovi concorrenti a breve nella casa?

Al Grande Fratello Vip 6 potrebbero arrivare nuovi concorrenti: Edoardo Donnamaria, Antonio Medugno e Gianluca Costantino.

Secondo l'indiscrezione lanciata da TvBlog nella prossime puntate Alfonso Signorini aprirà la porta rossa per ripopolare la casa più spiata d'Italia. Oggi infatti potrebbe esserci anche l'uscita di Manuel Bortuzzo, il nuotatore lascerebbe il reality per motivi personali.

Linfa nuova al Grande Fratello Vip 6, la casa che il 14 marzo spegnerà le luci decretando il vincitore di quest'edizione si prepara ad accogliere 3 nuovi concorrenti, dopo aver detto addio lo scorso venerdì a Valeria Marini e Giacomo Urtis. Secondo le indiscrezioni i prescelti dagli autori del programma sono tre nomi non certo noti al grande pubblico televisivo.

Edoardo Donnamaria fa parte della squadra di Forum, uno dei collaboratori di Barbara Palombelli nel programma targato Mediaset. Nato a Roma nel 1994 il futuro gieffino è laureato in giurisprudenza. Edoardo conduce Miseria e nobiltà - weekend il sabato e la domenica su RTL 102.5.

Antonio Medugno è nato a Napoli nel 1998. È molto noto tra i giovani essendo uno dei più famosi tiktoker italiani, sul social made in China il ragazzo vanta quasi 3 milioni di follower. Anche modello, in passerella ha sfilato per la Richmond e Moschino.

Gianluca Costantino è amico di Alessandro Basciano e su Instagram ha poco più di 21mila follower, sul social ha scritto che si occupa di Economia e finanza e Coaching online, di cosa si tratta forse ce lo spiegherà lui stesso nella casa più spiata d'Italia.

Stasera intanto dovrebbe abbandonare il Grande Fratello Vip 6 Manuel Bortuzzo, il ragazzo, come ha detto il padre, ha bisogno di riprendere gli allenamenti che ha interrotto quando ha scelto di varcare la porta rossa della casa di Cinecittà.