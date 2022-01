Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan su Delia Duran “Ha cambiato idea su Alex Belli, adesso basta”

Delia Duran ha affermato di essere ancora innamorata di Alex Belli spiazzando completamente Miriana Trevisan ed altri coinquilini del Grande Fratello Vip 6. L'ex volto di non è la Rai ha confessato a Nathaly Caldonazzo di non capire il comportamento della modella venezuelana e di aver deciso di fare un passo indietro, evitando di darle consigli. Miriana è rimasta colpita da alcune affermazioni di Delia.

Due giorni fa la storia tra Delia Duran e Alex Belli sembrava conclusa, dopo l'arrivo di un aereo che celebrava la connessione tra il marito e Soleil Sorge la modella aveva detto ad alcune coinquiline "non ha rispetto del mio dolore, mi merito un uomo migliore", lasciando intendere che aveva deciso di troncare la sua relazione con l'attore.

In poco meno di 48 ore la situazione è cambiata e Delia ha scoperto di essere ancora innamorata di Alex, ma il suo voltafaccia improvviso ha spiazzato Miriana Trevisan, una delle concorrenti del reality che le è stata più vicina in questi giorni. L'ex moglie di Pago ha confidato a Nathaly Caldonazzo le sue perplessità sulla modella venezuelana, rivelando che ha intenzione di non darle più consigli. "Adesso ha cambiato idea sul fatto che lo voleva lasciare. Io mi sono stranita e mi sono allontana" ha detto Miriana confessando che forse è stata questa situazione ha farle venire il mal di testa di cui ha sofferto nelle ultime ore. La Trevisan poi ha riportato le parole di Della "mi ha detto 'No perché io ho tutto con lui, io lo amo ancora'. Io non mi metto più in mezzo. Le ho chiesto 'quale altra dimostrazione vuoi?'".

Anche la Caldonazzo è d'accordo con lei "io dopo un poco che ci parlo mi scende il latte alle ginocchia. Le ho detto 'cosa altro ti deve fare? Mettiti dei limiti'", come si vede nella clip.

Miriana ha continuato ad esternare i suoi dubbi "mi ha detto 'sono confusa', quasi piangeva, a questo punto la devo lasciare andare non possiamo fare più niente". Nathaly, che è entrata nel reality quando la telenovela era già iniziata, ha esternato i suoi dubbi alla coinquilina "può essere che è tutto un gioco allora". Di fronte alla perplessità della Trevisan, la Caldonazzo ha insistito "forse sono bravi attori, fuori si dice questo". Miriana non è sembrata convinta però "questa cosa l'ho vista da altre donne, io l'ho vissuta per poco però, per un mese, lei mi ha detto 'io ho vissuto una cosa peggiore', mah!"