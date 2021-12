Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan contro Katia Ricciarelli “non ti permettere più”

Duro scontro tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli nella casa del Grande Fratello Vip 6: la showgirl è rimasta colpita da una frase del soprano che l'ha invitata a non fare la santarellina. Il chiarimento chiesto dalla Trevisan ha acuito la frattura tra le due concorrenti.

Il flirt tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli è stato commentato in maniera sprezzante da Katia Ricciarelli, il soprano parlando alla showgirl ha detto "Dai finiscila di fare la santarellina che gli racconto io chi sei veramente". La Trevisan è rimasta molto colpita da questa frase è si è sfogata con Manila Nazzaro, Valeria Marini e Sophie Codegoni, "queste battute taglienti, con me non si deve proprio permettere", ha detto la donna riferendosi alla Ricciarelli.

Miriana Trevisan ha affrontato il discorso anche con lo stesso soprano, come si vede nella clip. Katia in un primo momento ha detto che la sua era solo una battuta poi, quando la showgirl l'ha invitata a non giudicarla, dicendole "ti prego di non dire mai più frasi di questo tipo su di me", ha replicato "senti Miriana la casa è grande, non ci parliamo più perché queste cose mi fanno venire il nervoso, tanto non cambio idea. Se ti vuoi vivere la tua storia fallo ma senza ipocrisie".

La discussione tra le due donne ha avuto delle ripercussioni nella casa e Miriana ha scoperto che non tutte le sue amiche considerano Biagio D'Anelli sincero. Per Manila Nazzaro e Valeria Marini potrebbe avere dei secondi fini: "Lui ha delle attenzioni verso di te che una persona fidanzata non deve avere", ha detto la ex Miss Italia sottolineando che, da persona impegnata, Biagio con Miriana è andato anche troppo oltre. Valeria ha messo in guardia la Trevisan dicendole "non tutti sono sinceri, ci sono persone che possono avere anche dei secondi fini e Biagio potrebbe essere uno di loro".

Miriana ha ascoltato i consigli poi, ritornando sulle parole della Ricciarelli, ha detto "Mio figlio mi può vedere baciare uno tranquillamente, se mi vede felice è contento. Se vede una donna adulta come Katia che mi dice di non fare la santarellina è lì che può rimanere ferito".