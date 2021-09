Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo sulla sparatoria: "Sono vivo per 12 millimetri"

Manuel Bortuzzo ha raccontato per la prima volta al Grande Fratello Vip 6 della sparatoria che lo ha paralizzato: la giovane promessa del nuoto italiano fu raggiunto da un colpo d'arma da fuoco fuori da un pub nel febbraio del 2019, quel proiettile lo costringe ancora sulla sedia a rotelle.

Una delle peculiarità del Grande Fratello Vip 6 sono le confessioni che i concorrenti si scambiano nelle lunghe ore passate insieme, quest'anno una delle storie più forti all'interno della casa è quella che ha visto protagonista, suo malgrado, Manuel Bortuzzo. Il triestino, 22 anni, era considerato una giovane promessa del nuoto italiano quando, nella sera tra il 2 e il 3 febbraio 2019, fu raggiunto da un proiettile alla periferia di Roma. Due giovani, arrestati dalla polizia, confessarono di averlo colpito solo per errore.

Manuel ieri, come potete vedere in questo video, ha raccontato ai vipponi le sensazioni che ha vissuto nel momento in cui è stato raggiunto dal proiettile, e cosa ha detto quando era convinto di essere sul punto di morire. Parlando nel giardino della casa Bortuzzo ha rivelato: "Eravamo andati ad un compleanno ma era ancora presto, volevamo berci una cosa. C'erano due piani e una scala a chiocciola, quando siamo arrivati sotto alla scala ho visto la gente scendere scappando, dicevano di andare via perché era successo qualcosa di brutto".

Manuel ha proseguito il racconto dicendo che lui e la sua ragazza si sono allontanati di circa 500 metri "Io sono andato dall'altra parte della strada a prendere le sigarette ad una macchinetta. Hanno sparato al primo che hanno beccato". Il giovane, senza retorica, ha ricordato le sue sensazioni quando si è accorto di essere stato compito "È una cosa surreale, non te ne rendi conto. Quando ti succede pensi solo di essere morto. L'ultima cosa che ho fatto è dire alla mia fidanzata Martina, che era al mio fianco, che la amavo. Anche se la conoscevo da pochi giorni, ho pensato che dovesse saperlo".