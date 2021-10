Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo cambia idea: tornano i baci con Lulù Selassié

Nuovo riavvicinamento notturno tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, dopo la diretta del Grande Fratello Vip 6 i due concorrenti si sono scambiati baci e coccole. Questa volta è stato lo sportivo a cercare la principessa etiope e molti accusano Manuel di sfruttare i sentimenti della ragazza per avere maggiore visibilità.

Sul rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si è parlato molto nelle prime puntate del Grande Fratello Vip 6, Lulù fin dall'inizio si è detta presa da Manuel che, da parte sua, non ricambiava il sentimento, almeno non con lo stesso trasporto. Le insistenze di Lulù avevano iniziato ad infastidire Bortuzzo, tanto che lo stesso Signorini aveva chiesto alla principessina di fare un passo indietro per rispettare la volontà di Manuel.

Dopo la puntata di lunedì 25 ottobre del reality, tutta incentrata sulle potenziali coppie nate in questa settimana, tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sembra essere ritornata la passione. Molti vedono dietro questa strana coincidenza una strategia di Manuel che, conscio dei sentimenti di Lulù, sta giocando anche lui la carta della coppia. I due ragazzi ieri sera, dopo la diretta, si sono primi coccolati e poi baciati appassionatamente, come potete vedere nel video.

Adesso sarà difficile parlare di "ossessione ingiustificata", da parte della seconda delle sorelle Selassié. Nella puntata dell'11 ottobre, quella in cui Signorini aveva chiesto a Lulù di fare un passo indietro, il conduttore le aveva detto, in maniera dura ma realistica "È bello quello che tu provi ma bisogna che sia reciproco. Devi dare la possibilità di vivere a Manuel, di viversi la sua esperienza come se l'era immaginata, così rischi di rovinargliela, quindi bisogna affrontare questo disagio che lui prova e devi avere rispetto e maturità - aggiungendo - Non farti castelli in aria, ti ha detto che non ti vuole vicino. A volte hai dei problemi a controllare le tue emozioni e ti comporti come una bambina".