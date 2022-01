Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo abbandona il reality ma non Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo ha lasciato il Grande Fratello Vip 6: il nuotatore è andato via per ritrovare la serenità dal punto di vista fisico ma non ha chiuso la relazione con Lulù Selassié.

Il Grande Fratello Vip 6 perde Manuel Bortuzzo: nella puntata andata in onda il 24 gennaio il nuotatore ha abbandonato il programma. La decisione di Manuel, già annunciata nelle scorse settimane, è legata al suo stato fisico: ha bisogno di riprendere gli allenamenti per tornare in forma ed acquistare quella serenità che stava iniziando a mancargli.

La scelta di Manuel Bortuzzo non ha colto di sorpresa nessuno, tanto meno la sua fidanzata Lulù Selassié, il ragazzo infatti aveva confidato alla principessa etiope che avrebbe lasciato la casa più spiata d'Italia, per Bortuzzo non è stata una decisione facile ma ha dovuto dare priorità alla sua condizione fisica, la mancanza di allenamenti stava incidendo sulla salute.

Manuel, con al suo fianco Lulù, ha sciolto la riserva dicendo ad Alfonso Signorini "Abbandono il programma e per me finisce qua". Il nuotatore ha spiegato le cause del suo addio "sono il primo che cerca di far capire alle persone che più che la felicità, uno deve avere la serenità per stare bene e questa serenità per me è collegata alla situazione fisica. Ora non ce l'ho e quindi non posso nemmeno trasmetterla più di tanto agli altri", come si vede nella clip.

Alfonso Signorini ha lasciato parlare Lulù, la ragazza seppur addolorata dall'uscita del fidanzato ha deciso di continuare il programma "mi mancherà moltissimo, starò però qui con le persone che mi vogliono bene, non sono lui ma con loro mi sentirò meno sola". Manuel ha replicato "la lontananza non è un problema, ora mi metto a posto e ricomincerò più forte di prima. Tra poco sono tre anni dall'incidente, trovare uno spiraglio così grande ti dà forza, crederci in due è meglio che in uno. Crederci in due, ti dà speranza e ti dà voglia di fare", il nuotatore si è posto come obiettivo quello di partecipare ai Giochi paralimpici di Parigi 2024.

Manuel ha salutato tutti suonando al pianoforte 'I still haven't found what I'm looking for' degli U2, poi in giardino ha visto la sorella Jennifer, il fratello e il padre Franco. In studio c'è stata l'ultima emozione per il nuotatore, ad attenderlo c'era infatti la madre Rossella Corona, solitamente restia ad apparire davanti alle telecamere, tra i due c'è stato un lungo abbraccio, come testimonia questo video.