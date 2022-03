Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo: “200 euro di pensione e non posso avere figli, Lulù Selassié lo sa”

Manuel Bortuzzo si è raccontato nella puntata del 10 marzo del Grande Fratello Vip 6: il nuotatore, costretto su una sedia a rotelle dopo essere stato sparato per errore fuori da una discoteca, ha raccontato ad Alfonso Signorini la sua quotidianità da disabile.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, fu raggiunto da un colpo d'arma da fuoco fuori da un pub nel febbraio del 2019 , come ha descritto ai suoi coinquilini. Da quel giorno Manuel Bortuzzo è costretto a vivere su una sedia a rotelle e a fare i conti quotidianamente con la sua disabilità "Preferisco il termine disabile a diversamente abile - ha detto rispondendo ad Alfonso Signorini - le cose bisogna dirle per quelle che sono, senza paura. Non c'è niente di sbagliato in questo".

Sula sua esperienza nel reality, Manuel ha confidato di esserne uscito "cambiato dentro" e allo stesso tempo "mi ha regalato tante cose". Bortuzzo, che ha come obiettivo la partecipazione ai Giochi paralimpici del 2024, ha voluto parlare a nome di tutti i disabili "i problemi per i ragazzi nella mia condizione partono dalla mattina, se voglio fare una cosa semplice, come colazione dentro a un bar, e trovo uno scalino resto fuori, devo chiedere aiuto a qualcuno per entrare".

Manuel, continuando questo suo racconto, ha confessato che ogni volta che capitano queste situazioni si sente umiliato "vorrei farcela da solo". Dopo la finale del 14 marzo potrà riabbracciare Lulù Selassié, "la ragazza che ha portato il colore nella mia vita". Il nuotatore sa che ci saranno mille difficoltà quotidiane, ma spera di poterle superare "anche andare a mare per noi è un'impresa, la sedia a rotelle nella sabbia non cammina, basterebbero passerelle di plastica o di legno, ma non tutte le spiagge sono attrezzate".

Sugli aiuti statali, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity, Manuel ha rivelato "Lo Stato mi dà 200 euro di pensione più l'indennità di accompagnamento, solo di medicinali spendo 500 euro. Io sono fortunato, sto qua, lavoro, ma ci sono realtà molto più difficili". Sul sesso e la possibilità di avere figli , Bortuzzo, ha detto "io potrò avere figli ma non in modo naturale, magari con un'inseminazione artificiale. Cose che le persone neanche immaginano" e poi "ne ho parlato con Lulù, lei mi appoggia in tutto in qualsiasi cosa con tantissimo amore".