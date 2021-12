Grande Fratello Vip 6, Manila Nazzaro piange dopo l’attacco di Clarissa Selassié: “è una sconfitta personale”

Manila Nazzaro e Clarissa Selassié hanno avuto un duro scontro durante la puntata del Grande Fratello Vip 6 del 27 dicembre 2021: l'ex Miss Italia ha considerato una sconfitta personale la dura critica mossagli dalla principessa su Instagram.

In questi 3 mesi di Grande Fratello Vip 6 Manila Nazzaro è diventata il punto di riferimento delle pulizie nella casa, è lei che gestisce anche i relativi turni dei concorrenti e questo l'ha portata a scontrarsi con Lulù Selassié, che alcune volte non li ha rispettati. Il problema è emerso durante l'ultima puntata del reality e la discussione ha coinvolto anche Clarissa Selassié, che da qualche settimana ha abbandonato il programma.

In realtà le pulizie nella casa sono un punto dolente di quest'edizione del reality, stanze in disordine, mozziconi di sigaretta nelle tazze del caffè, topi che scorrazzano hanno acuito la tensione tra i vipponi. Ieri in trasmissione Lulù, sentendosi sotto accusa, ha detto "sono una delle poche che alla fine pulisce pure bene". Manila Nazzaro le ha risposto "per me è una modalità di rispetto cercare di guidare anche i nuovi. Noi che stiamo qui dall'inizio ci abbiamo messo tre mesi per far funzionare questo tipo di organizzazione, io non mi diverto a dire come devono essere fatte le cose".

Subito dopo Alfonso Signorini ha mostrato a Manila un post pubblicato da Clarissa su Instagram, la sorella di Lulù ha attaccato duramente la Nazzaro accusandola di parlare alle spalle: "Sono davvero sconvolta perché tu parli male di tutti nella Casa e l'abbiamo visto tutti, non c'è una persona che tu hai risparmiato! Poi vai dalla persona e fai l'angioletto che ti scusi... Non sei la più falsa di questa edizione, nè di quella precedente ma di tutte le edizioni del Grande Fratello! Siamo stufi della tua mania di trovare una scusa per nominare una persona per le pulizie perché è questo quello che fai!".

L'attacco di Clarissa ha turbato Manila che è scoppiata a piangere, come si vede nella clip, l'ex Miss Italia ha parlato di sconfitta personale affermando "leggere certe cose mi intristisce. Clarissa è stata la prima a cui ho aperto il mio cuore, l'ho trattata come una figlia e leggere certe cose mi fa male". Alfonso Signorini ha preso le sue difese, definendo Manila "un punto di riferimento per la casa del Grande Fratello".

A favore di Manila Nazzaro è intervenuto anche il compagno, Lorenzo Amoruso, che in un post su Instagram ha attaccato Clarissa scrivendo "Piccola Clarissa e non dico piccola per la tua età ma per la tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella Casa non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata. Respect".