Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié vittima di revenge porn a 15 anni

La storia di Lulù Selassié ha caratterizzato la diretta del 18 ottobre del Grande Fratello Vip 6: la ragazza a 15 anni è stata vittima di revenge porn e stalking: un ragazzo la ricattava e la insultava usando delle sue foto intime e mandandole centinaia di messaggi al giorno a cui lei era costretta a rispondere, sempre.

Lulù è la seconda delle tre sorelle Selassié, le principesse etiopi che per il momento gareggiano come unico concorrente in questa edizione del Grande Fratello Vip. La ragazza in queste prime settimane è stata spesso al centro dei segmenti delle dirette del programma per il flirt, vero o presunto, con Manuel Bortuzzo.

Ieri però Lulù ha raccontato un momento doloroso della sua adolescenza, una storia che aveva già accentato ai suoi coinquilini ma che la maggioranza del pubblico non conosceva. La Selassié a 15 anni è stata vittima di revenge porn, episodio che, ovviamente, l'ha profondamente segnata, cancellando molte certezze. Entrando nello specifico un ragazzo la ricattava con delle foto intime e la insultava per l'aspetto fisico ed il colore della pelle. "Quando avevo 15 anni per sei mesi una persona mi ha ricattato con delle mie foto nuda_", Lulù, scendendo nei particolari ha detto "ho vissuto sei mesi in un incubo terribile. Fortunatamente vivevo a Londra, questo era di Roma, però mi svegliavo ogni mattina con 80 messaggi di questa persona che mi assillava in continuazione anche quando io stavo a scuola. Dovevo rispondere sempre in classe".

Lulù ha raccontato che un grande aiuto le è arrivato da Jessica, la sorella maggiore, che quando ha scoperto quello che stava succedendo ha informato la madre che ha messo fine a questo supplizio. Jessica e Clarissa poi hanno raggiunto la sorella in Superled. La primogenita della famiglia Selassié ha rivelato di sentirsi in colpa "In quei mesi avevo notato che non era felice, aveva perso la sua espressione, ma non immaginavo cosa stesse passando". Le ragazze nella stanza hanno letto una lettera della madre, che a Lucrezia ha scritto "cara piccola Lulù amore mio, sei così sensibile e fragile, sempre amorevole e coccolona con tutti nella casa. Malgrado tu abbia delle ferite nel tuo cuore, spero tu possa trasformarle in forza. Dal primo giorno ho visto che ti sei avvicinata a Manuel però ti consiglio di viverti a pieno questa esperienza al Grande Fratello. Concentrati su te stessa e divertiti, torna a sorridere, a cantare, a vivere di leggerezza. Passa più tempo con le persone della casa".