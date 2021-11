Grande Fratello Vip 6: Lulù Selassié chiede a Manuel Bortuzzo un'altra possibilità ma lui la respinge

A Grande Fratello Vip 6 il nuotatore Manuel Bortuzzo respinge ancora Lulù Selassié che chiedeva una seconda opportunità: i due concorrenti, protagonisti di un breve flirt, sembrano ormai essersi allontanati e Manuel ha confidato le sue frustrazioni per il comportamento di Lulù ad Aldo Montano.

La relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù all'interno della casa più spiata d'Italia è stata breve ma ha lasciato la Selassié a pezzi, la ragazza si è sinceramente innamorata dell'ex nuotatore ma è stata giudicata "colpevole" di essere un po' troppo assillante, e per questo Alfonso Signorini l'ha redarguita durante una delle puntate del Grande Fratello Vip 6. La pressione su Lulù è stata tanta che la ragazza, la scorsa settimana, si era sentita in dovere di scrivere una lettera di scuse a Manuel, come si vede in questa clip.

Dopo qualche giorno di quiete, nelle ultime ore Lulù Selassié è tornata alla carica e Manuel ha confidato la sua risposta ad Aldo Montano, Biccy riporta che Bortuzzo avrebbe detto al campione olimpico "Sono dovuto stare pure venti minuti da solo con lei che mi parlava. Mi ha chiesto di nuovo un'altra possibilità, adesso basta! Ad un certo punto mi sono pure incazzato si è messa a fare il cartellone. Mi ha detto ti voglio bene. Io la capisco però ho detto basta! Mi dice grazie, ma non è che ti ho detto la cosa più bella che potevi sentirti dire. Dà il 90% d'importanza a quella piccolissima cosa di speranza che invece non è niente. Qui dentro si capisce subito se si è compatibili, guarda cosa è successo ad Ignazio e Cecilia. Però puoi vedere anche se una persona non va bene senza che ci perdi 8 mesi. E lei deve aver già capito che io non la vedo affine a me e basta. Io ti voglio bene ma voglio un rapporto civile e non il resto".

Nelle ultime ore Lulù Selassié è stata canzonata anche da Franco Bortuzzo, padre di Manuel, che sul suo profilo Instagram ha caricato una clip in cui si vede Soleil Sorge dire al ragazzo "io non sono stata nella tua camera, perché non facciamo una cenetta romantica?". Il signor Bortuzzo, in maniera inopportuna, ha commentato la clip scrivendo: "Immagini la faccia di Lulù se le mostrano questa clip?", dimostrando, ancora una volta, che i parenti dei concorrenti del Grande Fratello Vip dovrebbero tacere e fuggire alla tentazione di creare dinamiche dall'esterno.