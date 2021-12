Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié litiga con la sorella Jessica “io i piatti non li lavo”

Nuovo litigio tra Lulù Selassié e la sorella Jessica per i turni nella cucina del Grande Fratello Vip 6: la disputa è nata dopo che la minore delle sorelle si è sentita poco considerata dagli altri vipponi. Lulù, che aveva intenzione di cucinare per tutti, viene spesso relegata al ruolo di lavapiatti.

Dopo l'eliminazione di Clarissa Selassié, nella casa del Grande Fratello Vip sono rimaste solo due discendenti di Hailè Selassiè, Negus Neghesti e ultimo imperatore d'Etiopia: Jessica, 26 anni, e Lulù, 23 anni. Le ragazze, entrate nel reality come unico concorrente, sono state divise e da qualche settimana gareggiano come singoli concorrenti.

Lulù Selassié negli ultimi giorni sembra aver trovato l'amore nella casa grazie a Manuel Bortuzzo, il nuotatore che in precedenza aveva allontanato da sé la ragazza, ora le ha confessato il suo amore. Questo momento di felicità è stato guastato da alcuni comportamenti da parte dei coinquilini che non convincono Lulù, la principessina ieri si è lamentata con la sorella sentendosi poco considerata dagli altri: "Non posso più stare in questi gruppi, mi dispiace. Non mi considerano per cucinare, io avrei fatto gli spaghetti con l'olio, il basilico e il timo, è una cosa buonissima, se la sarebbero mangiata tutti".

Lulù poi si è detta amareggiata perchè la considerano solo per lavare i piatti, annunciando una specie di sciopero "io questa sera non li lavo i piatti, voglio vedere chi li laverà se non li lavo io". Jessica ha cercato di far ragionare la sorella e poi, come si può vedere qui, le ha detto "ti stai atteggiando da bambina" e l'altra "stai zitta, non voglio neanche risponderti più, sembri proprio stupida che non capisci. Vuoi dare ragione agli altri, ma io mi sto lamentando di una cosa che mi dà fastidio". Biagio D'Anelli ha provato a fare da paciere dicendole "Lulù non parlare così a tua sorella" ma lei gli ha risposto "non mi capisce".