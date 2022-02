Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié contro la sorella Jessica: “non sei normale”

Lulù Selassié ha animato la notte del Grande Fratello Vip 6 litigando con Jessica: la ragazza ha trovato la sorella e Barù addormentati nel suo letto, lo stesso in cui lei aveva dormito con Manuel Bortuzzo. Come possiamo vedere in una clip condivisa da Mediaset Infinity, il tono di Lulù, oltre a svegliare gli altri coinquilini, ha preso alla sprovvista Barù che, a quel punto, ha preferito allontanarsi senza farsi coinvolgere.

Da qualche settimana, i bene informati degli intrighi della casa, davano come imminente un litigio tra le sorelle Selassié , una dinamica familiare che sarebbe una fonte di discussione nuova per un programma che ormai, da troppe settimane, gira sempre intorno ai soliti argomenti, vedi l'usurato triangolo tra Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli. L'atteso litigio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, quando Lulù ha trovato nel suo letto la sorella Jessica, addormentata tra le braccia di Barù , lo stesso letto che Lulù aveva condiviso con Manuel Bortuzzo.

Cosa stai facendo? Tu non sei normale!

"Cosa stai facendo Jessica? Tu non sei normale, questo era il mio letto con Manu", ha esordito Lulu svegliando la sorella, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity. "Perché non vi siete messi in un altro letto, smettila di fare la vittima, sei una pazza sfigata", ha continuato la ragazza, svegliando anche Barù che, dopo aver realizzato quello che stava succedendo, ha preferito allontanarsi. Purtroppo Lulù non è riuscita a fermarsi e ha continuato a prendersela con la sorella, minacciando addirittura di chiedere agli autori di chiamare la madre.

Per favore, ti sto pregando, vieni a parlare con lei, sta piangendo

Lulù ha rimproverato a Jessica il suo comportamento "poco deciso" con Barù: "Stai come una cretina zitta e guardi il muro, anche con questo uomo, prendilo e bacialo, che tristezza che sei, sei proprio una stupida. Dovevi farti vedere da uno psicologo prima di venire qui". Quando Jessica è scoppiata a piangere, Lulù ha capito di aver esagerato ed è andata a chiamare Barù, che però non ne ha voluto sapere di essere coinvolto nella lite tra le due sorelle. "Barù devi venire di là, Jessica è arrabbiata con me, per favore ti sto pregando, vieni a parlare con lei, sta piangendo " - ha detto Lulù - "Non per colpa mia", è stata la risposta dell'enologo toscano.