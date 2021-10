Grande Fratello Vip 6, Lorenzo Amoruso a Manila Nazzaro: “Per te ci sarò sempre”

Lorenzo Amoruso ha inviato un commovente video messaggio a Manila Nazzaro, trasmesso nella puntata dell'11 ottobre del Grande Fratello Vip 6: l'ex calciatore ha voluto fare gli auguri alla sua compagna che giovedì ha compiuto 44 anni e, ricordando la perdita del loro bambino, ha ribadito che lui sarà sempre al suo fianco.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno partecipato a Temptation Island 2020, dove sono stati la coppia più amata dai telespettatori. Durante il reality prodotto da Maria De Filippi il loro rapporto si è rafforzato, lo scorso anno, in occasione del 43esimo compleanno di Manila, l'ex calciatore le ha fatto la proposta di matrimonio con tanto di anello di diamanti che lei aveva mostrato orgogliosamente su Instagram. Purtroppo i due hanno subito la perdita di un bambino: Manila è stata costretta ad abortire, come ha raccontato lei stessa in varie occasioni, anche all'interno della casa del Grande Fratello e a Verissimo: "io e Lorenzo desideravamo tanto un figlio. Sarebbe stato il frutto di una ripartenza".

Ieri Lorenzo Amoruso ha fatto recapitare a Manila un video messaggio in cui ha detto: "Amore mio, mi manchi tantissimo. Hai parlato molto di questo bimbo che abbiamo perso, ma sai che il mio amore per te non cambierà mai. Sono cose che capitano, ce lo siamo detti tante volte e questa volta è capitato a noi. Ne abbiamo pagato le conseguenze, abbiamo sofferto. Ora dimentica, ricordati che abbiamo una famiglia, io, te, Chicco e Nicolas e abbiamo tutto per essere felici. Io ci sono stato e ci sarò sempre". Manila ha due figli avuti dal precedente matrimonio con Francesco Cozza, anche lui ex calciatore.

Lorenzo Amoruso, come potete vedere nel video, poi ha cambiato argomento e, scherzando, ha chiesto alla moglie di pensare meno alle pulizie "non è casa tua è la casa del Grande Fratello, se gli altri non voglio pulire lascia perdere, tu fai il tuo e non scocciare gli altri". Alla fine, sorpresa nella sorpresa, alla Nazzaro è arrivato anche il saluto dei figli, di fronte al quale l'ex Miss Italia non è riuscita a trattene le lacrime.