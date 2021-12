Grande Fratello Vip 6, Laura Freddi sostituirà Sonia Bruganelli: la reazione della moglie di Paolo Bonolis

Laura Freddi sarà la sostituta di Sonia Bruganelli come opinionista del Grande Fratello Vip 6 nella puntata del 3 gennaio. La notizia ha destato un certo scalpore perché le due donne sono legate da un filo sottile che si chiama Paolo Bonolis, marito dell'attuale opinionista ed ex di colei che la sostituirà nella prima puntata del 2022 del programma di Alfonso Signorini.

Il nuovo anno del Grande Fratello Vip 6 inizierà orfano di una delle due opinioniste, mentre Adriana Volpe resta stabile sulla sua poltrona, Sonia Bruganelli salterà la puntata del 3 gennaio, questo perché, prima del prolungamento, aveva deciso di passare il capodanno a Dubai con tutta la famiglia.

L'assenza di Sonia per una puntata ha dato vita alle solite teorie complottiste, giustificate in parte dal fatto che tra la Bruganelli e Alfonso Signorini lo scorso 20 dicembre [c'era stata una lite in diretta].(https://movieplayer.it/news/gf-vip-6-alfonso-signorini-sonia-bruganelli-lascia-studio-video_107787/ "GF Vip 6: Alfonso Signorini toglie la parola a Sonia Bruganelli, lei abbandona lo studio (video)"). Alla luce di questo clamoroso screzio alcuni avevano ipotizzato che Sonia avesse deciso di abbandonare il programma, altri, a cui la fantasia non manca, hanno pensato che la scelta della sostituta fosse una sottile vendetta di Signorini.

La persona che siederà per una sera sulla poltrona di Sonia Bruganelli è infatti Laura Freddi, la showgirl che più di vent'anni fa ha avuto unna relazione con Paolo Bonolis, marito di Sonia (i due sono stati legati dal 1990 al 1995). Laura nel frattempo si è sposata è si è separata da Claudio Casavecchia. Oggi ha una figlia nata nel gennaio del 2018 dalla sua relazione con Leonardo D'Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley.

L'ipotesi che la scelta d Laura fosse una vendetta del conduttore del programma ha divertito molto la Bruganelli che, condividendo la notizia nelle sue storie di Instagram ha scritto "ma lo abbiamo deciso insieme!!!". L'opinionista ha anche pubblicato una serie di chat con la Freddi con cui commentavano divertite la falsa indiscrezione.