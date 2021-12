GF Vip 6: Alfonso Signorini toglie la parola a Sonia Bruganelli, lei abbandona lo studio (video)

Alfonso Signorini litiga con Sonia Bruganelli in diretta: l'opinionista del Grande Fratello Vip 6 ha abbandonato lo studio per un'ora.

Lite in diretta tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli: quando li conduttore le ha tolto la parola l'opinionista ha abbandonato lo studio per farvi ritorno solo un'ora dopo. Nonostante le frasi di circostanza, il clima tra i due è rimasto molto pesante con Sonia che ha ribadito di non aver gradito il modo in cui Signorini le si è rivolto.

Ieri gli spettatori del Grande Fratello Vip 6 hanno smesso di seguire quello che stava accadendo nella casa più spiata d'Italia per cercare di capire cosa stesse succedendo in studio. La vera dinamica della 29esima puntata del reality l'ha creata Sonia Bruganelli che non ha accettato il modo, ad essere buoni poco educato, con cui Signorini le ha tolto la parola durante la trasmissione.

Lo scontro che ha animato la prima serata di Canale 5 è iniziato quando, per l'ennesima volta, si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Alfonso ha dato la parola a Sonia che ha ribadito quello che dice dalle prime puntate, ovvero che la concorrente italo-americana è caduta nella trappola dell'attore di CentoVetrine. Mentre l'opinionista parlava Alex l'ha interrotta sostenendo "io a Sole voglio un bene dell'anima, non ci sto a passare come quello che ha messo in piedi un teatrino". La Bruganelli ha provato a finire il suo pensiero ma è intervenuto Signorini che ha tolto la parola ad entrambi, Sonia a questo punto ha replicato "ma sei tu che mi hai dato la parola" e Signorini le ha risposto "se te l'ho data te la posso anche togliere, tu non sei al mio posto. Se ti dico parla, parli, se ti dico un attimo mi lasci parlare". Poi, prima di lanciare un nuovo blocco, ha zittito ancora Belli dicendo "sono qua e vorrei fare il mio lavoro con la serenità che magari mi è anche dovuta".

Dopo la pubblicità Sonia Bruganelli non è tornata in studio, nonostante i tentativi della regia di non inquadrare la sua poltrona vuota, alcune immagini catturate dagli spettatori hanno mostrato che Adriana Volpe è stata per un'ora l'unica opinionista presente. Sembra che in questo lasso di tempo gli autori abbiano fatto di tutto per convincere la produttrice televisiva a riprendere il suo posto, alcune 'talpe' tra il pubblico hanno detto che la Bruganelli abbia mandato a quel paese Signorini mentre lasciava lo studio.

In tutto questo tempo Alfonso Signorini non ha nominato la sua opinionista, lo ha fatto solo quando nella casa è entrata Nathalie Caldonazzo e il conduttore le ha chiesto un parere. "Mi ridai la parola?" ha chiesto lei ironicamente e visibilmente irritata. Quando il pubblico ha iniziato a scandire il nome di Sonia, Alfonso le ha detto "povera Sonia le ho tolto la parola" e lei "no no, non mi hai tolto la parola e il modo che non è stato molto carino". Alfono Signorini ha capito che rischiava di creare una nuova discussione e ha detto "ci chiariamo durante un nero pubblicitario". Il tono usato da Sonia e e la sua postura durante i saluti finali dimostrano che la tregua tra i due non è stata ancora siglata.