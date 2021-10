Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli contro Jo Squillo: “lei è una bugiarda e finta buonista"

Alfonso Signorini ha voluto iniziare la 13ma punta del Grande Fratello Vip 6 con lo scontro tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo: le due concorrenti si sono confrontate ma alla fine la discussione è servita a ben poco, entrambe sono rimaste sulle proprie posizioni.

Katia Ricciarelli troppo aggressiva, Jo Squillo troppo buonista, la discussione che le due concorrenti hanno avuto ieri all'inizio del Grande Fratello Vip 6 ha messo in risalto le differenze caratteriali delle due che non riescono a trovare un punto d'accordo.

Il confronto avuto ieri ha origine nella puntata di venerdì 22 ottobre, le due prime donne si erano punzecchiate durante le nomination e Alfonso Signorini ha chiesto che si chiarissero guardandosi negli occhi, come potete vedere nel video.

Il contraddittorio è iniziato proprio con le clip del litigio dell'ultima puntata e i successivi confessionali, poi la linea è tornata in diretta e la cantante di 'Siamo donne' ha chiesto a Katia perché le ha data della bugiarda e ha chiarito il senso di una frase detta venerdì "quando parlavo che ho una lista di cose su di te i riferivo ai tuoi atteggiamenti nella casa. Ci sono tante piccole cose che non ci vanno bene, ma per amore e per rispetto non siamo qui a dire tutte le cose che ci danno fastidio, possiamo dire ben altro. Ti ho sempre difesa e capita, tu hai sempre un modo stizzito di parlare io sono calma".

Katia Ricciarelli, molto nervosa per tutto il tempo, ha interrotto varie volte Jo, accusandola di essere solo una buonista che vuole salvare il mondo senza prendere mai posizione. "Tu ti sei intromessa nel discorso tra me e Carmen - ha detto Katia a Jo Squillo - dicendo che lei non dice le cose con cattiveria, praticamente la bugiarda sarei io". La Ricciarelli si riferiva alla lite avuta la settimana scorsa con la showgirl, la Russo durante la discussione le aveva detto "Ma figurati se esco per me va bene. Io ho una famiglia, ho tante cose, il lavoro e tutto il resto". La Ricciarelli aveva però considerato la frase di Carmen altamente offensiva nei suoi confronti perché aveva sottolineato la sua solitudine.

Quando Alfonso Signorini ha chiuso la discussione Katia ha detto: "Grazie Alfonso altrimenti compio un omicidio". Da sottolineare che le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno invitato Jo Squillo a mettere da parte il suo 'buonismo' ed esporsi di più, ricordandole che, pur capendo e apprezzando le sue grandi battaglie sociali, ora si trova all'interno di un contesto completamente diverso.