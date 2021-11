Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassié su Uomini e Donne: "un programma che dovrebbe chiudere"

Jessica Selassié del Grande Fratello Vip 6 pensa che Uomini e Donne debba chiudere: una delle tre principesse etiopi concorrenti del reality ritiene che il dating show pomeridiano di Maria De Filippi non abbia più niente da offrire, anche perché le coppie che si formano nel programma durano solo pochi mesi.

Ancora una polemica in un programma Mediaset - questa volta è il Grande Fratello Vip 6 - contro un format di Maria De Filippi: nel marzo del 2021, ospite di Barbara D'Urso a Live - Non è la D'Urso, Pietro delle Piane, compagno di Antonella Elia, ebbe a dire che all'interno di Temptation Island, aveva recitato un ruolo. Poco dopo la conduttrice fu costretta a leggere un comunicato della Fascino, la società di produzione di proprietà della RTI e di Maria De Filippi, prendendo le distanze dalle dichiarazioni del suo ospite e precisando che il programma non segue un copione.

Questa volta a parlare male di un programma di Queen Mary è Jessica Selassié, la concorrente del Grande Fratello Vip 6 stava discutendo con le sorelle, Clarissa e Lucrezia, e con Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. I vipponi parlavano delle nomination della puntata di stasera, 19 novembre, e della possibilità che Sophie Codegoni venga eliminata. Clarissa si è augurata che l'ex tronista di Uomini e Donne non sia la meno votata dal pubblico: "Speriamo che non esca Sophie, guarda. Lei vuole un sacco rimanere. Anche perché questa estate lei mi ha detto che ha ricevuto un sacco di odio per la relazione con questo tizio che non ha funzionato. Riceveva critiche e minacce, anche alla famiglia del tipo 'ammazzeremo tuo fratello' ", ha detto riferendosi alla storia tra Sophie e Matteo Ranieri, che attualmente è tornato come tronista nel programma di Maria De Filippi.

Jessica Selassié ha preso la palla al balzo per dire cosa ne pensa di Uomini e Donne: "Infatti proprio per questo, secondo me, quel tipo di programma non andrebbe più fatto. Perché tutte le coppie non stanno funzionando e dopo un mese si lasciano tutti". Anche le sorelle di Jessica hanno voluto dire la loro, le principesse sono evidentemente delle appassionate del programma. Lulù è intervenuta dicendo "Ma può essere che uno si lascia eh. Provi a conoscere quella persona un paio di mesi e vedi come va". Mentre Clarissa ha detto "A parte che lì dentro è difficile conoscersi davvero. Guarda che dopo il trono di Andrea Diamante ci sono due, tre coppie che stanno ancora insieme".