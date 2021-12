Grande Fratello Vip 6, Gianmaria Antinolfi: “un topo mi è saltato addosso”

Un topo è saltato addosso a Gianmaria Antinolfi mentre l'imprenditore entrava nel confessionale del Grande Fratello Vip 6: il campano ha raccontato la disavventura ai suoi coinquilini, prima che la regia staccasse cambiando inquadratura. Non è la prima volta che un roditore fa il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia, colpa anche del disordine e della mancanza di igiene che regna in alcune stanze.

Come abbiamo appreso nelle varie edizioni del Grande Fratello, la casa che ospita i vipponi, per quanto possa apparire bella e confortevole agli spettatori del reality, è pur sempre un container, con tutti gli inconvenienti del caso. Uno di questi è la visita poco gradita dei topi, che già nella scorsa edizione del reality avevano fatto capolino, soggiornando stabilmente nella stanza abitata dalla contessa Patrizia De Blanck.

Alcune settimane fa, un topo aveva già messo in fuga alcuni concorrenti che lo avevano intercettato nella zona della piscina, in particolare Jessica Selassiè, Ainett Stephens e Soleil Sorge avevano urlato alla vista dell'indesiderato ospite, l'unica a mantenere il sangue freddo era stata Manila Nazzaro che, dopo aver visto l'intruso, aveva tranquillizzato le coinquiline sottolineando le piccole dimensioni del topolino.

Nelle ultime ore l'incontro ravvicinato con il roditore l'ha avuto Gianmaria Antinolfi, lo sgradevole faccia a faccia è avvenuto mentre l'imprenditore stava entrando nel confessionale. Il vippone ha raccontato la disavventura a tre coinquilini, il video è stato pubblicato da alcuni spettatori sui social, anche questa volta la regia ha censurato parte della storia. Gianmaria era nel giardino con Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Davide Silvestri, quando ha iniziato a rivelare in quale punto della casa è avvenuto lo scontro: "io vado in confessionale apro la porta - e poi rivolto ad Urtis ha detto - sai ci stanno le piramidi, il topo stava proprio in mezzo alle piramidi mi guarda e mi salta addosso, io mi scanso e lui inizia a correre per tutta la casa". A questo punto la regia ha abbassato il volume e staccato l'immagine riprendendo il gruppo di spalle, per paura, forse, che qualcuno interpretasse il labiale.