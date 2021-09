Grande Fratello Vip 6: Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge chiariscono, poi lui scoppia a piangere

Tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge sembra essere scoppiata la pace dopo il chiarimento di oggi: i due ex del Grande Fratello Vip 6 si sono parlati a lungo, al termine l'imprenditore napoletano è scoppiato a piangere, consolato da Soleil.

Il primo passo è stato fatto da Gianmaria Antinolfi che ha riconosciuto alcuni degli sbagli fatti, sia durante la loro relazione sia dopo, quando ormai i due si erano lasciati. "Mi dispiace tanto di averti mancato di rispetto in quel momento lì, ma ero talmente felice, talmente fiero di averti nella mia vita, accanto a me - ha esordito Gianmaria - tante cose che ho sbagliato nei tuoi confronti, le ho capite dopo. Ho capito gli errori che ho fatto e le volte in cui non ti ho capita, mi dispiace non essermi riuscito a immedesimarmi nei tuoi problemi. Però anche tu, non volendo, hai fatto del male a me. Non sono stato l'unico ad aver fatto del male. In quel momento eri la mia felicità e volevo condividerla con le persone a cui voglio bene, non ci vedo nulla di male. Mi dispiace non essere riuscito a renderti felice come avrei voluto, evidentemente non siamo fatti l'uno per l'altro", ha concluso l'imprenditore, come possiamo vedere in questa clip

Soleil Sorge, dopo aver chiesto a Gianmaria se veramente aveva capito le cose che l'avevano fatta soffrire, gli ha detto "Quando ho visto che hai raccontato a tutti la nostra storia, stavo male, però se tu racconti la nostra storia, allora la racconto anch'io. Io ho sofferto tanto in amore, ci sono cose che non ho raccontato. Vorrei solo una relazione con una persona che mi rispetta e mi tutela. Io ho subito anche bullismo. Quando ancora non ero stata a letto con un ragazzo, ho avuto la scuola intera contro, ragazze più grandi che si erano ingelosite e andavano a dire in giro che ero stata con tutti".

Le pressioni dei giorni scorsi hanno portato Gianmaria Antinolfi ad avere un crollo emotivo, durante la diretta di lunedì è entrata nella casa Greta Giulia Mastroianni, la sua attuale fidanzata che lo ha rimproverato dicendogli "fatti conoscere per la persona che sei, io ho conosciuto un'altra persona e non quella che c'è qua dentro. Se vorrà stare con me, mi dovrà dimostrare delle cose". Soleil ha provato a consolarlo e Gianmaria le ha rivelato: "a me manca proprio l'aria. Ieri sera volevo uscire. Ero paralizzato. Mi sentivo debole se uscivo e debole se non uscivo".