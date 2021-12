Grande Fratello Vip 6, Gianmaria Antinolfi chiude con Sophie Codegoni

Gianmaria Antinolfi è stufo di aspettare Sophie Codegoni e ha deciso di lasciarla: dopo la diretta dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, quella del 20 dicembre, l'imprenditore napoletano ha rotto con l'ex tronista di Uomini e Donne. Gianmaria, senza rancore, le ha detto che se la scintilla non è scoccata fino ad oggi è inutile continuare.

Un'altra "chimica artistica" scompare nella casa del Grande Fratello Vip 6, questa volta a finire è il flirt tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, i due concorrenti negli ultimi giorni sono andati avanti tra momenti in cui si scambiavano baci appassionati in piscina e momenti di totale indifferenza, soprattutto da parte dell'ex tronista di Uomini e Donne. Questa notte però qualcosa sembra essere cambiato e Gianmaria ha preferito chiudere la sua storia con Sophie.

La discussione tra i due si è svolta nel giardino della casa ed è stata avviata da Gianmaria che ha voluto chiarire la sua posizione sottolineando "ad un certo punto di un rapporto tra due persone se la cosa scatta bene, se non scatta... Non mi piace fare avanti e indietro". La Codegoni si è messa sulla difensiva sostenendo che quando sta con l'imprenditore si sente bene pero sembra non essere pronta a fare il passo successivo "quando vedo che non ci sei ti cerco, dopo tre mesi dovrei sentirmi fidanzata, ma quando penso che potrebbe essere così mi dico che non sono minimamente pronta".

Gianmaria Antinolfi però ha maturato la sua decisione e l'ha comunicata alla Codegoni "se mi hai visto pensieroso in puntata è perché volevo parlarti per dirti che ci abbiamo provato ma non è andata e va bene così". Antinolfi poi ha sottolineato i comportamenti ambigui della Codegoni "noi due dormiamo insieme, ci abbracciamo, ci baciamo e poi non ci baciamo più, io non posso neanche scervellarmi per capire quali sono le tue motivazioni. Io voglio stare sereno, non voglio stare lì a pensare ma perché non mi bacia, perché gira la faccia, questi pensieri li ho avuti troppe volte nella mia vita e ho imparato ad amare me stesso".

Alla fine Antinolfi ha deciso di chiudere con la ragazza, come si vede nella clip. " oggi mi amo tanto e metto me al primo posto, non metto me al primo posto se non so di aver dato il 100%, non posso farci niente, ci ho provato e non è andata bene". Poi, dopo aver baciato Sophie sulla fronte, Gianmaria si è alzato e ha raggiunto gli altri.