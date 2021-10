Grande Fratello Vip 6, gaffe di Sophie Codegoni: “Puoi anche dedicarmi poesie di van Gogh”

Gaffe artistica di Sophie Codegoni nella casa del GF Vip: van Gogh sarebbe stato un poeta secondo le ultime "rivelazioni" della concorrente. L'ex tronista di Uomini e Donne, durante una chiacchierata con Gianmaria Antinolfi, nella foga della discussione, ha commesso questo imperdonabile strafalcione, subito sottolineato dal web.

Anche il Grande Fratello Vip 6 ci ha regalato una gaffe che ha fatto sorridere, e nello stesso tempo inorridire, gli spettatori del programma. Protagonista dello scivolone che vi stiamo per raccontare è Sophie Codegoni, un passato da tronista nel programma Uomini e Donne. La ragazza in questi giorni deve respingere le avance di Gianmaria Antinolfi, ex fidanzato di Belen Rodriguez e di Soleil Sorge.

I due gieffini si sono spesso confrontati nella casa e la Codegoni ha ribadito all'imprenditore napoletano che lui non rappresenta il suo ideale: "Io mi baso su quello che vedo - ha dichiarato Sophie - sì c'è ancora una piccola attrazione fisica non c'è mentale però". Siccome Gianmaria non demorde la ragazza ha cercato di chiarire il concetto, sottolineando che il rapporto tra Antinolfi e la sua ex Soleil "è qualcosa di surreale visto dall'esterno", sostenendo che quello che dice Gianmaria molto spesso è diverso dai suoi comportamenti.

Presa dalla foga della discussione Sophie ha poi commesso la gaffe sottolineata e commentata sul web, la ragazza ha riscritto il curriculum di Vincent van Gogh, il celebre pittore olandese, che nelle sue parole è diventato pure poeta. Rivolgendosi ancora all'imprenditore napoletano, ha detto "per me puoi dedicarmi tutte le poesie del Piccolo Principe, di Shakespeare, di van Gogh però se ti perdi in queste cose io rimango dell'idea che tu non sei la persona giusta per me", ha concluso, soddisfatta delle sue citazioni.