Grande Fratello Vip 6: Gabriel Garko, Barbara Bouchet e Anna Oxa tra i concorrenti?

Indiscrezione vuole che al Grande Fratello Vip 6 ci saranno anche Gabriel Garko, Barbara Bouchet e Anna Oxa, e non in studio ma come concorrenti all'interno della casa di Cinecittà.

A rivelarlo è stato Santo Pirrotta nella puntata odierna di Ogni mattina, il talk in onda su TV8 condotto da Adriana Volpe.

Come il giornalista ha sottolineato, è ancora troppo presto per l'ufficializzazione anche perchè il reality non partirà con la nuova edizione che a settembre, ma Alfonso Signorini sta lavorando già da diverse settimane al cast che comporrà la prossima stagione. E dopo il trionfale GF Vip 5, il più lungo nella storia internazionale del reality, vinto da Tommaso Zorzi, sembra ovvio che la produzione debba puntare ancora più in alto.

Conferma di questo sarebbero i primi 3 nomi in ballo: Barbara Bouchet, attrice e star del fitness (nonché mamma di Alessandro Borghese), è stata tra le protagoniste della scorsa stagione televisiva come concorrente di Ballando con le stelle su Rai1, Anna Oxa, cantante senza bisogno di presentazioni, non è certo nuova alle esperienze in TV, dove è stata anche concorrente di Ballando con le stelle - nel 2013 - e giudice di Amici - nel 2016.

Discorso un po' diverso per Gabriel Garko, che era già stato indicato tra i 'vipponi' della casa di Cinecittà alla vigilia del Grande Fratello Vip 5. Alla fine, come sappiamo, l'attore non ha partecipato al reality condotto da Alfonso Signorini ma ne è stato comunque protagonista indiscusso con quella lettera, letta tra le lacrime alla collega e amica Rosalinda Cannavò, a cui aveva affidato il suo coming out, quel "segreto di pulcinella", come lui stesso l'ha definito, rivelato dopo anni di gossip.