GF Vip 6, nelle foto della nuova casa spunta il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Le prime immagini della casa del Grande Fratello Vip 6 sono state trasmesse da Mediaset Extra: sulla parete c'è anche la foto con il bacio in piscina tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

A un anno distanza il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli fa ancor notizia nella casa del Grande Fratello Vip: nelle prove tecniche di Mediaset Extra, sono state anticipate alcune immagini della nuova casa del reality. La foto dei due ex gieffini, appesa ad una parete, ha provocato reazioni controverse, soprattutto tra i fan di Giulia Salemi.

Lunedì 13 settembre inizia la sesta edizione del Grande Fratello Vip, nella casa entreranno 24 nuovi vipponi, o presunti tali, pronti ad animare il reality di Canale 5, in onda, anche per questa stagione, il lunedì e il venerdì.

La Casa di Cinecittà che accoglierà i nuovi concorrenti è quasi pronta, Alfonso Signorini aveva anticipato che quest'anno la location avrebbe ricordato quella di una nave da crociera e, in effetti, in una stanza si vede anche un timone. In attesa che il "Love Boat" del conduttore salpi, alcune immagini della Casa sono state trasmesse su Mediaset Extra, e subito alcuni dettagli sono saltati agli occhi degli attentissimi utenti dei social.

Sulle pareti ci sono numerose fotografie dei concorrenti della quinta edizione, una ha attirato l'attenzione: quella che immortala il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Quello che era solo un momento di una prova ricompensa, come ricorderanno gli spettatori, divenne poi un tormentone che accompagnò i primi tre mesi del programma. Una storia d'amore mai nata nonostante le forzature di Signorini, le speranze di Pierpaolo ed i paletti di Elisabetta. Alcuni fan di Giulia Salemi hanno trovato la scelta degli autori di pessimo gusto ma crediamo, e speriamo, che Alfonso Signorini non usi queste immagini per riproporre dinamiche che ormai appartengono al passato.

Nella parete laterale si scorge però anche la foto che immortala il bacio tra Giulia Salemi e, ancora una volta, Pierpaolo Pretelli, coppia formatasi all'interno del reality e ancora saldamente insieme nella vita reale. Ci sono anche altre immagini, per esempio di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, re e regina per una sera della casa, anche qui un'amicizia nata nella casa e ancora viva nella vita reale.

Quello che gli scorci della nuova casa rivelano è anche l'abbattimento di barriere architettoniche, necessario vista la presenza di Manuel Bortuzzo nel cast, che si muoverà sulla sedia a rotelle.