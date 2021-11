Grande Fratello Vip 6: la finale in onda a marzo 2022?

I telespettatori del Grande Fratello Vip 6 si preparano agli straordinari: anche quest'anno la finale dovrebbe andare in onda a marzo 2022: la notizia, diffusa in anteprima da TvBlog, era già nell'aria ma ora ne abbiamo la conferma ufficiosa. Prossimamente nella casa più spiata d'Italia entreranno anche nuovi concorrenti.

La possibilità di prolungare anche quest'anno il Grande Fratello Vip era stata preannunciata da Alfonso Signorini già durante la presentazione della nuova edizione, tutto era legato agli ascolti del programma. Ebbene, nonostante il numero complessivo di coloro che il lunedì e il venerdì segue il reality sia leggermente diminuito rispetto alla scorsa edizione, lo share è rimasto praticamente lo stesso. In una stagione che vede le tv generaliste perdere spettatori, il Grande Fratello con il suo zoccolo duro di spettatori che per ben 2 volte alla settimana si sintonizza su Canale 5, diventa un valore aggiunto irrinunciabile per Mediaset.

Quest'anno il reality dovrebbe quindi chiudere il 14 marzo 2022, nella quinta stagione Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli spensero le luci della casa più spiata d'Italia il 1° marzo per poi andare in studio dove il televoto finale assegnò la vittoria a Zorzi.

Il prolungamento porterà nella casa più spiata d'Italia nuovi inquilini, sempre secondo TVBlog il primo blocco entrerà alla fine di novembre, il secondo dopo le feste natalizie, i nomi dei nuovi vipponi sono ancora top secret.

L'appuntamento bisettimanale con il reality durerà fino a venerdì 17 dicembre, Alfonso Signorini tornerà nelle case degli italiani il lunedì e il venerdì dopo le vacanze natalizie.

Quest'anno, a differenza dello scorso anno, a fare compagnia agli spettatori di Canale 5 nell'ultima giornata del 2021 non saranno i gieffini. Mediaset, se l'emergenza sanitaria lo consentirà, vorrebbe riportare i festeggiamenti del nuovo anno nelle piazze d'Italia, la città scelta potrebbe essere Bari, ma in questo caso si tratta solo di rumors e nulla di più.