Grande Fratello Vip 6, c'è Fabrizio Corona dietro il video della fidanzata di Gianmaria Antinolfi?

Fabrizio Corona sembra essere lo storyteller di alcune delle dinamiche viste in questi giorni al Grande Fratello Vip 6, come il messaggio della fidanzata di Gianmaria Antinolfi.

Dietro ad alcune storie che il Grande Fratello Vip 6 sta raccontando ci sarebbe la regia di Fabrizio Corona. In particolare l'ex fotografo sembra essere legato a filo doppio ad almeno tre concorrenti: Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, nonché a Greta Giulia Mastroianni, attuale compagna dell'imprenditore napoletano.

A credere che i reality non seguano un canovaccio preparato dagli autori sono rimasti in pochi, ormai a chi guarda questo tipo di programma è chiaro che i concorrenti vengono indirizzati a determinati comportamenti, in modo da creare delle storie che possano interessare il pubblico che segue il reality da casa. La nuova edizione del Grande Fratello Vip 6 ha aggiunto un nuovo tassello, i concorrenti prima di entrare nella Casa preparano delle storie con l'aiuto di esperti del settore del gossip, come Fabrizio Corona.

L'ex fotografo dei Vip infatti sembra essere l'oscuro regista di una delle dinamiche che si sta sviluppando nella casa, ossia quella che che ruota intorno agli ex fidanzati Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. I due sono stati al centro di molti segmenti delle prime dirette del programma di Alfonso Signorini, in molti hanno sostenuto che l'imprenditore napoletano sia ancora innamorato della Sorge e per questo motivo Greta Giulia Mastroianni, attuale fidanzata di Gianmaria, nelle scorse puntate ha mandato un video messaggio dicendogli, tra l'altro "Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale o contraria, vedi tu", riferendosi ad un suo eventuale riavvicinamento con Soleil.

Ebbene gli "investigatori" di Twitter hanno scoperto che il messaggio di Greta è stato girato a casa di Fabrizio Corona.

L'ex fotografo dei vip è stato chiamato in causa anche da Soleil Sorge e Sophie Codegoni. L'influencer, durante un'accesa discussione, ha detto alla sua coinquilina: "Mi ricordo anche Fabri dirti questa cosa e tu non vedevi l'ora. Dobbiamo tirare fuori tutto? Sono cattiva? Forse perché sono troppo vera. Vuoi che dica tutto? Io ho sentito che tu dovevi provarci con Manuel! Quindi di che cosa stiamo parlando?". Sophie ha replicato prontament:e "Ma quando mai? Con Fabri a tavola? Con Fabri a tavola tu dovevi provarci con Manu! Che ti hanno detto 'ci provi con Manu'". Secondo alcune voci, non confermate, l'ex tronista e Greta Mastroianni farebbero parte della stesa agenzia.

Lo scorso giugno, durante un controllo della polizia, Sophie Codegoni fu ripresa in un video a casa di Corona e Libero ipotizzò che i due avessero iniziato a convivere "L'ex tronista di Maria De Filippi vive nella nuova casa di Fabrizio Corona, il quartier generale dove l'ex re dei paparazzi si è rimesso in pista con il suo lavoro di agente dei vip", scrisse il quotidiano.