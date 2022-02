Grande Fratello Vip 6, Delia Duran e Antonio Medugno, un bacio "pericoloso" (VIDEO)

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 è nata un' attrazione improvvisa tra Delia Duran e Antonio Medugno: la modella venezuelana si è avvicinata al concorrente napoletano e l'ha quasi baciato . Nessuno di loro però sa che Alex Belli è pronto a rientrare nella casa più spiata d'Italia.

Nella "telenovela" del Grande Fratello Vip 6 con protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge potrebbe inserirsi un nuovo personaggio, ovvero Antonio Medugno, ultimo entrato nel reality insieme a Gianluca Costantino. Il fascino del tiktoker napoletano non ha lasciato indifferente la moglie di Alex Belli e tra i due è quasi scoccato il primo bacio, cercato proprio dalla modella venezuelana.

Delia Duran è la prima finalista del Grande Fratello Vip 6 e nella puntata di lunedì 7 febbraio la sudamericana è risultata la più votata dal pubblico del Grande Fratello Vip 6 e ora si gode questi giorni nella casa più spiata d'Italia come donna libera, come ha ammesso lei stessa. La Duran, che come gli altri concorrenti ignora che Alex Belli tornerà nella casa per almeno due settimane, nelle ultime ore ha iniziato a flirtare con Antonio Medugno. Delia, come si vede nella clip di Mediaset Infinity, mentre parlava di profumo con il tiktoker napoletano gli si è avvicinata e gli ha chiesto un abbraccio, le labbra dei due si sono sfiorate e Delia si è alzata dicendo "meglio stare lontana da te", Antonio ha replicato "addirittura" e lei ha confermato con un "si" non troppo convinto.

Nel corso delle ore successive la sudamericana ha ammesso di essere attratta dal coinquilino partenopeo, Delia lo ha detto una prima volta a Katia Ricciarelli sussurrando all'orecchio della soprano "mi piace Antonio ma non lo dire a nessuno". Delia poi ne ha parlato con Nathaly Caldonazzo che l'ha messa in guardia dicendole "se ti avvicini a lui è pericoloso per te".