Grande Fratello Vip 6, Delia Duran bacia Jessica Selassié: “se non lo fa Barù ci penso io”

Davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 6 Delia Duran rimpiazza Barù e bacia Jessica Selassié a sorpresa, come vediamo in questa clip di Mediaset Infinity.

Al Grande Fratello Vip 6 tra Delia Duran e Jessica Selassié è scattato un bacio a sorpresa: la moglie di Alex Belli ha colto tutti di sorpresa e il suo gesto, a suo dire, è stato fatto per rimpiazzare Barù, che continua a tenere sulla corda la principessa etiope.

A due puntate dalla fine del Grande Fratello Vip 6, le luci della casa più spiata d'Italia si spegneranno il prossimo 14 marzo, Jessica Selassié non ha ancora capito quali sono i sentimenti di Barù verso di lei. Tutti sanno che la ragazza è attratta dal nipote di Costantino Della Gherardesca che, purtroppo per lei, sembra non ricambiare.

Nelle ultime ore, dopo che i due hanno avuto una dura discussione, Delia Duran ha messo in guardia Jessica . La moglie di Alex Belli ha discusso con Barù sulle nomination della puntata del 7 marzo. Il concorrente le ha chiesto spiegazioni "mi ha detto perché hai nominato me e non Jessica", ha svelato la Duran alla Selassié. "Io gli ho spiegato le mie ragioni ma lui ha insistito, io credo che se Barù ti voleva bene non doveva calcare la mano su di te", ha concluso la Duran.

Poco dopo Jessica, Delia e Sophie Codegoni, si sono scatenate sulle note di Tequila e Guaranà di Elodie, hit dell'estate 2020. Rimaste sole a ballare Delia ha baciato sule labbra Jessica e poi, rivolta alle telecamere, ha detto "Non c'è Barù, c'è Delia Duran" baciandola di nuovo, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.