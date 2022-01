Grande Fratello Vip 6 Delia Duran ad Alex Belli “basta post su Soleil Sorge, mi prendo una pausa da te”

Delia Duran nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha annunciato che ha deciso di prendere una pausa da Alex Belli dopo i suoi ultimi post su Soleil Sorge. La modella venezuelana, prima di entrare nella casa più spiata d'Italia, ha lasciato in diretta il suo compagno che, stando al gioco, ha abbandonato lo studio furioso, per poi rientrare.

Ieri, nella diretta del 10 gennaio 2022, è iniziata ufficialmente la seconda stagione della soap opera che ha come protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, un copione che dobbiamo ammettere prevede numerosi colpi di scena, come quello dell'ultima punta quando Delia ha deciso di mollare il suo compagno, dicendo che la sua entrata nella casa più spiata d'Italia coincide con una pausa di riflessione con Alex Belli.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso e fatto perdere la pazienza a Delia è stato l'ennesimo post scritto da Alex Belli su Twitter a favore di Soleil Sorge, la gieffina parlando con alcuni coinquilini aveva detto "non ammetto che il mio rapporto con Alex venga visto come qualcuno che ci provava con qualcun altro per teatrino. Se ce l'aveva in testa, ce l'aveva in testa prima di entrare ma quello che c'è stato qui tra me e lui era tutto, troppo vero, troppo!". Il video di questa conversazione è stato pubblicato su Twitter e Belli lo ha ripostato scrivendo "Brava piccolo GREMLINS...!!!".

Delia Duran in questo giorni è in isolamento, chiusa in un albergo in attesa di entrare nella casa di Cinecittà il prossimo venerdì, la modella venezuelana collegata in video ha voluto dare una "busta choc" a Signorini, confondendo il reality con il programma di Barbara D'Urso. Come si vede in questa clip, Delia ha detto ad Alfonso "In questi giorni ci sono stati alti e bassi a prescindere da tutto quello che abbiamo visto, io mi sono presa una pausa con Alex perché continuavamo a litigare e continuavamo imperterriti a dirci delle brutte cose. Ho deciso di avere il mio spazio in questo momento e di riflettere perché mi sono veramente rotta le scatole di tutte queste storie".

Alfonso Signorini è rimasto senza parole e le ha chiesto "allora entri nella casa da single?" e Delia ha replicato "no, ma mi sono presa una pausa perché lui se mi vuole deve riconquistarmi da zero". Poi la Duran ha spiegato cosa l'ha infastidita in questi giorni "nonostante io l'abbia perdonato lui continua imperterrito a nominare Soleil e fare post su Twitter. Non è l'amicizia che si è creata tra loro, è il fatto che invece di preoccuparsi del nostro rapporto, si preoccupa solo di scrivere su Twitter. Io sono una donna, ho sofferto tre mesi e tu non ti preoccupi per il mio stato d'animo. Ti preoccupi della risposta ai tuoi fan, mi dà fastidio. Fatti un esame di coscienza, vai per la tua strada che io vado per la mia".

Gli applausi del pubblico sono stati tutti per Delia, Alex quando ha preso la parola ha detto che il suo ultimo repost non era "per difendere Soleil o celebrare il nostro amore, lei stava proteggendo qualcosa che era sacrosanto, contro chi diceva che il nostro era stato un teatrino". Delia Duran allora gli ha rinfacciato di aver finalmente ammesso che la storia con Soleil non è stata un teatrino ma realtà e ha aggiunto "è una storia vera, ma tu pensi che siamo scemi noi? Che crediamo che è stata solo un'amicizia?". Alex ha concluso dicendo a Delia "_occhio a quello che fai, che poi non si torna più indietro".