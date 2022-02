Grande Fratello Vip 6, Delia Duran a Soleil Sorge: “Chiarisci con Alex Belli”

Delia Duran sta provando a mettere pace tra Alex Belli e Soleil Sorge: il fine settimana del Grande Fratello Vip 6 è stato caratterizzato da numerosi litigi tra i due protagonisti dell'"amicizia artistica" più chiacchierata degli ultimi mesi. Ora, con un ennesimo colpo di teatro , come vediamo in una clip di Mediaset Infinity, Delia vuol far riavvicinare i due e ricomporre il famigerato triangolo che va avanti da settembre.

Alex Belli e Soleil Sorge, nella notte tra sabato e domenica, sono stati protagonisti di un acceso scontro, culminato con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha ammesso che ciò che provava per Alex Belli non era solo "chimica e amicizia artistica". La ragazza, accusata da Alex di non esporsi, ha reagito urlando che lei e l'attore di CentoVetrine si stavano innamorando, aggiungendo: "non accetto che mi dici che non mi sono esposta, l'ho sempre detto che ti ho amato".

Dopo questa discussione/confessione i due non si sono più parlati, anzi si sono evitati, e ora Delia si è ripromessa di fare da paciere. La modella venezuelana, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity, ha parlato con Soleil, rassicurandola: "io e Alex abbiamo risolto, qualsiasi cosa succede oggi, io sono con te" - le ha detto e poi ha aggiunto- "non voglio che entri ancora nella situazione perché per me il tuo sfogo è stata una liberazione", riferendosi alla confessione d'amore fatta da Soleil ad Alex, marito della stessa Delia. La Duran infine l'ha invitata a chiarirsi con Belli: "se ci sarà modo vorrei che vi parlaste, siamo in finale, vogliamo armonia e positività".

Soleil Sorge in qualche modo si è scusata con Delia "mi dispiace per quello che hai dovuto vivere, da donna in generale, non voglio proprio più questa roba, io". Delia da parte sua ha provato a rassicurarla "tu non sei sbagliata. Siamo esseri umani, sbagliamo, abbiamo sbagliato tutti, ma non succederà più".