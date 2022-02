Grande Fratello Vip 6, il confessionale di Barù finisce in onda per errore e scatena critiche

Alcune frasi di Barù contro Jessica Selassié espresse nel confessionale sono state trasmesse per errore sulla seconda regia in streaming del Grande Fratello Vip 6 e hanno scatenato diverse critiche.

La regia del Grande Fratello Vip 6 ha mandato in onda per errore il confessionale di Barù contro Jessica Selassiè: l'enologo toscano stava parlando con due autrici del programma e, durante la conversazione che doveva restare privata, si è lasciato andare ad alcune considerazione sulla principessa etiope. E quelle su Jessica non sono state le uniche frasi inopportune del nipote di Costantino Della Gherardesca.

Un altro clamoros errore della regia del Grande Fratello Vip 6: in questi mesi di programma questo tipo di situazione era già capitata con altri concorrenti, ad esempio con Jo Squillo, ma stavolta l'errore ha suscitato numerose polemiche per le parole pronunciate dal nipote di Costantino Della Gherardesca contro Jessica Selassié. Molti spettatori del programma credevano che tra i due fosse scattata una simpatia, tanto che su Twitter era nato anche l'hashtag #jeru a sostegno della presunta coppia.

Nello specifico nel confessionale Barù ha parlato con una certa Piera, forse la psicologa della casa, e con un'autrice, le due l'hanno stuzzicato sull'avvicinamento tra Jessica e il nuovo entrato Gianluca Costantino ma l'enologo toscano non è sembrato preoccupato. Al contrario, sta sperando che la storia tra i due vada avanti per liberarsi della Selassié "Gianluca le metteva la crema sulla coscia, io stavo pulendo e vedevo che mi guardava, hai capito a che livelli siamo arrivati?" ha detto il nipote di Costantino Della Gherardesca. "Io spero nell'amore tra Gianluca e Jessica, sarebbe tutto più tranquillo anche per me, meglio che non faccio paragoni, vorrei dire una cosa troppo brutta".

Poco prima "i tre del confessionale" si erano lanciati in una dotta conversazione sui peli, e anche qui le parole di Barù non sono piaciute al pubblico da casa. Una delle autrici gli ha detto "C'è una generazione contro il pelo, su una donna condivido il pelo è orribile soprattutto sotto le ascelle, ma sull'uomo no. Questi di oggi invece, guarda anche i miei figli si depilano, madonna una roba tremenda". "Ma perché quella è Napoli!" ha replicato Barù, facendo ridire le autrici. "Lì anche le sopracciglia si fanno" ha rincarato il concorrente, e dal confessionale "No, per l'amor di Dio, non arrivano a tanto".