Grande Fratello Vip 6, i concorrenti: chi sono e cosa fanno

Il Grande Fratello Vip 6 ha svelato i suoi concorrenti ufficiali una settimana fa circa. Come accade ormai ogni anni, accanto ai nomi più famosi, come quello di Carmen Russo, Katia Ricciarelli o Jo Squillo, ne compaiono altri ancora poco familiari al pubblico.

Se l'anno scorso era stato soprattutto questo il caso di Carlotta Dell'Isola, che generò sorpresa anche in Maria De Filippi per essere stata elevata al rango di Vip, nella sesta edizione tocca a un altro ex concorrente di Temptation Island cercare di conquistare l'attenzione del pubblico da quasi perfetto sconosciuto: Tommaso Eletti.

Modelli, influencer (spesso passati da Uomini e Donne), vecchie glorie in cerca di nuova visibilità, chi, come Amedeo Goria, sta facendo diventare il Grande Fratello Vip quasi un vizio di famiglia (nella scorsa edizione a partecipare erano state l'ex moglie, Maria Teresa Ruta, e la figlia, Guenda Goria).

Scopriamo chi sono e cosa fanno i 24 concorrenti in gara:

Raffaella Fico: 33 anni, modella, ex concorrente del Grande Fratello non vip, ex concorrente dell'Isola dei Famosi e di Tale e Quale Show 4. È finita sulle pagine di tutti i rotocalchi all'epoca della travagliata relazione con Mario Balotelli, papà di sua figlia Pia. Direttrice di un piccolo teatro a Napoli, è al GF Vip per riprendere in mano la sua carriera televisiva.

Jo Squillo: 59 anni, oltre che cantante (la fama è esplosa nel 1991 con Siamo donne, il brano cantato in coppia con Sabrina Salerno), è anche DJ, conduttrice televisiva e regista. Nel campo 'reality', Jo Squillo ha preso parte a L'Isola dei famosi e La fattoria.

Manuel Bortuzzo: 22 anni, balzato agli onori delle cronache nel 2019 quando è stato colpito per errore da un proiettile alla schiena. Nonostante abbia perso l'uso delle gambe, da promessa del nuoto, non si è dato per vinto e dopo un lungo processo di riabilitazione è tornato a nuotare. La casa di Cinecittà è stata modificata per consentirgli di muoversi in sedia a rotelle senza problemi.

Soleil Sorge: 27 anni, modella e influencer, si è fatta conoscere dal pubblico televisivo per aver partecipato a Uomini e Donne, dove ha conquistato il cuore di Luca Onestini. Sbarcata sull'Isola dei Famosi, si è legata a Jeremias Rodriguez, fratello minore di Belen e Cecilia, ma la relazione è naufragata dopo poco. Ha partecipato anche a Pechino Express in coppia con la mamma e proprio in quel reality ha conosciuto quella che ora è una sua grande amica: Dayane Mello.

Amedeo Goria: 67 anni, assai noto come giornalista sportivo e non certo assente dalle cronache mondane. Dal 1987 al 2004 infatti è stato sposato con Maria Teresa Ruta (dalla loro unione sono nati Guenda e Gian Amedeo) e da alcuni mesi è tornato a far parlare le testate scandalistiche di sè per la relazione con la modella Vera Miales, di 31 anni più giovane.

Ainett Stephens: 39 anni, ex 'Gatta nera' de Il mercante in fiera. Dopo Miss Venezuela, le sfilate e i soliti calendari sexy di rito, in Italia le si sono spalancate le porte di diversi programmi TV, tra cui Chiambretti Night e Quelli che il calcio. Dal 2015 è sposata con Nicola Radici, da cui ha avuto il figlio Christopher, affetto da autismo.

Alex Belli: 38 anni, fotografo, modello e attore (qualcuno lo ricorderà in CentroVetrine), ha un discreto curriculum in fatto di show televisivi: Temptation Island Vip, Ballando con le stelle e L'Isola dei famosi. Dopo diversi flirt e un matrimonio finito (con la modella Katarina Raniakova), ha ritrovato la felicità tra le braccia dell'attuale moglie Delia Duran.

Francesca Cipriani: 37 anni, dirà davvero poco a chi non segue programmi Mediaset. Dopo aver preso parte al Grande Fratello nel 2006, ha infatti partecipato a diverse trasmissioni, tutte nel segno del Biscione. L'Isola dei Famosi, Colorado ma soprattutto La pupa e il secchione.

Andrea Casalino: 31 anni, attore e modello, è la quota 'ex Ares Film' della nuova edizione (ma siamo sicuri che dopo quanto accaduto lo scorso anno gli autori saranno molto più cauti sulla questione). Dopo aver vinto la fascia di Mister Italia, ed essere approdato come corteggiatore a Uomini e Donne, è finito sotto contratto con la Ares per Rodolfo Valentino - La leggenda, in cui ha recitato al fianco di Gabriel Garko e Rosalinda Cannavò.

Nicola Pisu: 32 anni, illustre sconosciuto della casa di Cinecittà. Chi è? Il figlio di Patrizia Mirigliani, organizzatrice di Miss Italia, nipote dell'ex patron del concorso Enzo Mirigliani. Nicola è diventato "famoso", suo malgrado, quando la madre ha raccontato a Verissimo di averlo denunciato per costringerlo a disintossicarsi. Dopo un percorso terapeutico, Nicola oggi giura che la tossicodipendenza è solo un brutto ricordo.

Katia Ricciarelli: 75 anni, è un soprano conosciuta a livello mondiale. In Italia ha fatto parlare molto di sè anche per il matrimonio con Pippo Baudo, durato dal 1986 al 2004. A chi le ha chiesto come mai, nonostante la brillante carriera nella lirica, abbia deciso di partecipare al reality di Canale 5, ha risposto semplicemente che non si sente una snob.

Samy Youssef: 25 anni, modello. La sua storia è molto particolare e, purtroppo, sempre più comune. Nato in Egitto, a soli 15 anni si è spinto fino alle coste della Sicilia a bordo di un barcone. Dopo una traversata durata giorni, quell'imbarcazione improvvisata è affondata al largo di Trapani: a sopravvivere solo Samy e altre due persone. Negli anni ha cercato e trovato un riscatto nel nostro Paese prima grazie alla moda, poi grazie alla TV (ha partecipato a Temptation Island come tentatore).

Tommaso Eletti: 21 anni, è un'altra faccia di Temptation Island, dove ha partecipato in coppia (subito scoppiata) con l'ex fidanzata Valentina. Estremamente geloso e possessivo, la sua partecipazione al reality di Signorini ha già attirato moltissime critiche.

Aldo Montano: 42 anni, è un campione olimpico di scherma ma anche un ex latin lover. Famose le sue relazioni con Antonella Mosetti e Manuela Arcuri, dal 2016 è sposato con l'atleta Olga Plachina e insieme hanno due figli.

Clarissa, Jessica e Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié: sono tre principesse ma dimenticate le favole. Pronipoti dell'ultimo imperatore etiope, una di loro - Jessica - ha già partecipato a Riccanza.

Giucas Casella: 71 anni, illusionista assai noto in TV. Dopo essere stato ospite fisso a Domenica In negli anni '90, e dopo numerose ospitate in programmi di successo sia RAI che Mediaset, ha partecipato come concorrente a Il ristorante e a ben due edizioni de L'Isola dei Famosi.

Manila Nazzaro: 43 anni, nel 1999 è stata incoronata Miss Italia. Ex modella, conduttrice televisiva e radiofonica, nel 2020 ha partecipato a Temptation Island con Lorenzo Amoruso, suo compagno di vita da quando ha divorziato da Francesco Cozza.

Carmen Russo: 61 anni e nessun bisogno di presentazioni. Ballerina, showgirl, attrice e insegnante di danza, dal 1987 forma una coppia inossidabile con il collega Enzo Paolo Turchi. Negli ultimi anni ha partecipato per ben due volte all'Isola dei Famosi ed è già stata nella casa del Grande Fratello Vip.

Ha una figlia di 8 anni, Maria, nata quando lei aveva già 53 anni.

Gianmaria Antinolfi: 36 anni, è un imprenditore campano che si trova oggi nella casa del GF Vip per una sola ragione, le sue brevi ma chiacchierate relazioni con Dayane Mello e Belen Rodriguez.

Miriana Trevisan: 48 anni, ha esordito nel mondo dello spettacolo grazie a Non è la Rai. Dopo aver preso parte come showgirl a programmi di successo, come La ruota della fortuna, e dopo aver recitato sia per il cinema che per la TV (in Carabinieri), si è data prima al teatro e poi alla scrittura (ha pubblicato un libro di favole e un romanzo).

Sophie Codegoni: 20 anni, influencer, modella ed ex tronista di Uomini e Donne. Oltre che per la partecipazione al dating show, ha fatto parlare di sè per la presunta relazione con Fabrizio Corona, smentita però dalla diretta interessata.