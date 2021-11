Grande Fratello Vip 6, Clarissa Selassié: "Non avevano motivo per nominarci, merito di restare"

Stasera Clarissa Selassié potrebbe essere eliminata dal Grande Fratello Vip 6 perchè finita in nomination venerdì ma è convinta di meritare di restare nella casa grazie al suo carattere. Clarissa ha rivelato anche cosa penserebbe se il pubblico la volesse fuori dal programma.

La puntata del 29 novembre del Grande Fratello vip 6 prevede un'eliminazione dal gioco, al contrario di quanto successo nelle scorse settimane, in cui la giornata dedicata all'eliminazione è sempre stata di venerdì. Le concorrenti finite in nomination sono Carmen Russo, Clarissa e Lulù Hailé Selassié, Soleil Sorge e Manila Nazzaro.

Clarissa Selassié nelle ultime ore ha avuto modo di parlare della sua possibile uscita, rivelando quali sono i suoi sentimenti. Chiacchierando con Patrizia Pellegrino le ha detto "Mi dispiacerebbe uscire adesso, l'ho sempre detto. Io sono stata sempre me stessa e questa cosa è stata premiata perché nella Casa non avevano motivo per nominarci". La showgirl campana le ha fatto notare che, anche se fosse eliminata, dovrebbe ritenersi fortunata perché è rimasta nella casa per ben 3 mesi ed è riuscita a farsi conoscere. Clarissa ha replicato "tutti noi dobbiamo ritenerci fortunati a stare qua dentro". Poi, come potete vedere nella clip, ha aggiunto "Io devo ringraziare solo me stessa per il carattere che ho, me lo merito di stare nella Casa anche perché sono sempre stata leale. Io non ho paura di uscire, ma mi dispiacerebbe uscire perché il mio percorso è ancora incompleto, solo per quello".

La principessa etiope si è confidata anche con la sorella Jessica "Ho mal di testa e non voglio più stare qua dentro, sono stanca", ha detto riferendosi al suo stato psicologico. Jessica le ha risposto "è perché non ci stiamo divertendo", a questo Clarissa ha replicato "Non cambieranno anche perché io entro il 13 dicembre sto a casa, quindi andare via adesso o il 13 non mi cambierebbe niente". Più tardi nella conversazione è intervenuta anche Miriana Trevisan a cui Clarissa ha ribadito di essere pronta ad andare via, precisando "Dopo la depressione che abbiamo avuto negli ultimi due anni il pubblico giovane non vuole vedere liti o quattro stronzi che fanno finta di avere un cerchio amoroso, se dovessi uscire la prendo come se il pubblico mi stesse salvando da un programma noioso".