Grande Fratello Vip 6, Biagio D’Anelli scrive a Miriana Trevisan per San Valentino

Anche al Grande Fratello Vip 6 si festeggia San Valentino 2022: nella casa è arrivata una lettera d'amore di Biagio D'Anelli a Miriana Trevisan, i due concorrenti si sono conosciuti proprio all'interno del reality. Ma non è l'unico messaggio d'amore arrivato nella Casa...

La festa degli innamorati al Grande Fratello Vip 6 è iniziata ieri sera quando Alessandro Basciano, in accordo con la produzione, ha offerto una cena romantica a Sophie Codegoni. Stamattina è toccato ad altri concorrenti ricevere carezze d'amore da chi li sta aspettando fuori dalla casa più spiata d'Italia.

La prima lettera di San Valentino è arrivata a Miriana Trevisan, ad inviargliela è stato Biagio D'Anelli, tra i due la scintilla è scoccata proprio nel programma di Alfonso Signorini. L'opinionista, uscito alcune settimane fa dal programma, ha voluto far sentire a l'ex volto di non è la Rai il suo amore e il suo sostegno. Come si vede nella clip rilasciata da Mediaset Infinity, Miriana ha letto la lettera insieme a Manila Nazzaro. Biagio ha scritto: "Mi è difficile dirti queste parole senza poterti guardare negli occhi, senza sentire la tua energia, stringerti tra le mie braccia e morderti, mi manchi tantissimo. Per la prima volta vorrei trascorrere il giorno di San Valentino nel più tradizionale dei modi, e invece dovrò starti lontano e guardarti in silenzio. Il giorno degli innamorati però sarà sempre per noi. Dal nostro primo incontro sai come sono fatto, chi tocca te è come se toccasse me. Scappare non serve, soprattutto da me. So bene ciò che voglio, la vita fuori ti aspetta, ti aspetta insieme a me".

Poco dopo anche Manila Nazzaro ha ricevuto una lettera dal compagno Lorenzo Amoruso, accompagnata da un fascio di rose. "Amore mio, sempre troppo poche saranno le rose che ti dono per ringraziarti dell'amore che costantemente ci accompagna", ha scritto il calciatore che poi ha aggiunto "purtroppo le rose non sono baci intimi che possono scaldarti il cuore ed esprimere il nostro grande sentimento. In attesa del momento in cui ti riabbraccerò, sappi che queste rose sono pregne di tutto il mio amore per te e per noi".