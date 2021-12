Grande Fratello Vip 6, Biagio D’Anelli è stato lasciato dalla fidanzata Silvana Curcio?

Biagio D'Anelli sarebbe stato lasciato da Silvana Curcio dopo essersi baciato con Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 6: l'indiscrezione è stata lanciata da Novella 2000. L'opinionista di Barbara D'Urso, però, non sembra destinato ad un confronto con la ragazza in una delle prossime puntate del reality perchè: su Instagram infatti lei ha smentito tutto ma ha soprattutto fatto sapere che non intende affrontare l'argomento in TV.

I baci tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan sotto gli occhi delle telecamere della casa più spiata d'Italia sono stati visti anche da Silvana Curcio, la fidanzata di Biagio D'Anelli che vive e lavora in Germania. Durante il fine settimana i due si sono avvicinati, cosa che evidentemente non è stata gradita dalla Curcio. Secondo Novella 2000 la ragazza avrebbe deciso di lasciare Biagio, al quale è legata dal 2019. Sul settimanale si legge "Curcio avrebbe deciso di mollare Biagio ora che D'Anelli, concorrente del GFVip, ha manifestato un chiaro interesse verso la coinquilina Miriana Trevisan - e ancora - è innegabile che Biagio nutra del tenero per l'ex valletta di Mike Bongiorno. Nelle ultime dirette del reality il flirt dei due, condito per ora da carezze e qualche effusione, è stato anche argomento di dibattito con gli altri concorrenti".

Silvana Curcio lavora in Germania, a Stoccarda, l'unico punto di contatto della ragazza con il mondo dello spettacolo è stata la sua partecipazione al concorso di Miss Italia nel Mondo nel 2004, in quell'occasione ha rappresentato il Paese in cui risiede e dove svolge l'attività di imprenditrice. D'Anelli ha confidato ad Aldo Montano che, prima dell'inizio del Grande Fratello vip 6, erano intenzionati a convivere, per questo Silvana stava provando a trasferirsi in Italia.

Parlando con Biagio D'Anelli, e riferendosi alla sua situazione sentimentale, la Trevisan nei giorni scorsi gli ha detto "stai combattendo una guerra dentro di te, emisfero destro contro emisfero sinistro" e lui "Se mi guardi con quegli occhi mi disoccupi". I dialoghi tra i due gieffini e i baci sicuramente non hanno lasciato indifferente Silvana ma, viste le sue Instagram stories, al momento sembra prematura parlare di rottura.