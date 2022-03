Grande Fratello Vip 6, Barù si scusa con Jessica Selassié “mi fa male il cuore vederti così”

Forse c'è ancora una piccola speranza per i #jeru al Grande Fratello Vip 6: oggi Barù ha provato a chiarirsi con Jessica Selassié, ma la frattura tra i due non sembra essersi ricomposta. Ieri, durante la diretta del reality, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha usato espressioni poco simpatiche nei confronti della Selassié.

Sono ormai giorni che i rapporti tra Barù a Jessica Selassié si sono deteriorati. Ieri sera, Jessica ha visto una clip in cui Barù, facendo riferimento alle vere, o presunte, origini nobiliari delle Selassiè, ha detto "Siamo tutti figli di giardinieri che si fanno le principesse". Una frase che ha spinto Jessica a dire "Sono delusa, non ti ho mai offeso, ho solo ipotizzato che i tuoi comportamenti potessero essere legati a delle strategie di gioco".

Oggi Barù, che ha vinto due televoti anche grazie a questa presunta ship con la principessa etiope, ha deciso di chiedere scusa a Jessica. Parlando con Giucas gli ha confidato "Forse non sto più simpatico a Jessica. Le voglio bene, penso di doverle chiedere scusa". Casella, che nell'ultima puntata si sfiderà proprio con Jessica al televoto, lo ha spinto a passare dalle parole ai fatti "Fallo veramente, è una brava ragazza. L'unica femmina qui dentro è lei. Quando uscirete da qui se sono rose, fioriranno, ma comunque lei è innamorata". Ritornando sulla serata di lunedì Barù ha affermato "Le ho detto delle cose brutte, ero arrabbiato ma non era autodifesa".

Successivamente Barù e Jessica hanno avuto modo di parlare, prima in cucina e dopo in giardino, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity. Barù è convinto che la ragazza non sia innamorata di lui ma, dopo sei mesi nella casa, senta la mancanza degli affetti. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha chiesto scusa a Jessica per il suo comportamento "mi dispiace, vederti così mi fa male al cuore". "Stare qui e non avere lo stesso rapporto che avevamo prima mi fa star male", ha replicato Jessica e lui "proviamo ad azzerare tutto, ricominciamo daccapo".