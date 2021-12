Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della nuova puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la 27esima puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo.

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 27a puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i concorrenti. Stasera conosceremo i nomi di chi abbandonerà la casa dopo il prolungamento.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni. Stasera nella casa più spiata d'Italia ci saranno delle scelte importantissime, venerdì 10 dicembre i concorrenti hanno saputo che il Grande Fratello Vip 6 andrà avanti fino al 14 marzo 2022. Nella puntata in onda oggi i concorrenti comunicheranno la decisione in merito al loro futuro e sapremo chi deciderà di continuare il gioco e chi preferirà abbandonare la casa di Cinecittà.

Stasera nuovo capitolo del triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, quest'ultima, dopo essersi allontanata per qualche giorno da Milano, tornerà nella casa del Grande Fratello per avere il confronto definitivo con il marito che, sembrerebbe, intenzionato ad abbandonare il reality. Occhi puntati anche sulla coppia Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che nelle ultime ore si sono detti reciprocamente il fatidico "ti amo". Secondo i rumors della casa sembra che il nuotatore abbia espresso l'intenzione di non abbandonare il programma.

Nuovo appuntamento con il televoto, la scorsa settimana sono finiti in nomination ben sei concorrenti: Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani, Maria Monsé, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. In queste ore il pubblico sta votando il personaggio che vuole salvare, il meno votato abbandonerà per sempre la casa più spiata d'Italia. Solo gli uomini possono ancora beneficiare del biglietto di ritorno, quello delle donne è stato pescato da Miriana Trevisan.