Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della sesta puntata, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua sesta puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:30 - con ospiti, nomination e confronti tra i concorrenti. Stasera uno dei nominati lascerà la casa.

Le anticipazioni della puntata di stasera ci raccontano di nuovi scontri e colpi di scena all'interno della casa. Alfonso Signorini dovrà affrontare un caso spinoso: Soleil Sorge è stata accusata di razzismo per una frase poco felice nei confronti di Samy Youssef e Ainett Stephens, come si difenderà l'influencer?

Inoltre Lucrezia, Jessica e Clarissa, che sono state informate oggi pomeriggio dalla produzione sulle delicate e recenti questioni familiari, saranno sicuramente al centro in dibattito assai delicato. Il padre delle tre ragazze sarebbe detenuto in Svizzera per una truffa finanziaria, inoltre le sorelle non discenderebbero dall'ultimo imperatore etiope ma sarebbero le nipoti di un giardiniere al servizio del negus.

Intanto il rapporto tra Lulù e Manuel Bortuzzo sembra attraversare un momento di crisi e Jessica è sempre più vicina a Samy Youssef.

Mrcoledì sera Aldo Montano è rientrato nel loft di Cinecittà nella "nave dell'amore" per rimanere isolato dal gruppo e completare il suo periodo di quarantena ma per lui è arrivato il momento di ritornare con i vipponi per proseguire il gioco.

Nella scorsa puntata, Andrea Casalino, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu sono finiti in nomination ed uno di loro stasera abbandonerà la casa: secondo alcuni sondaggi pubblicati su internet in questo momento ad essere sfavorito è Andrea Casalino.

Il Grande Fratello Vip 6, prodotto da Endemol Shine Italy, è condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.