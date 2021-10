GF Vip 6: Jessica, Clarissa e Lulù Selassié convocate dalla produzione per importanti questioni familiari

A poche ore dalla diretta del GF Vip 6 di stasera, Jessica, Clarissa e Lulù Selassié sono state convocate da autori e produzione: le tre sorelle non sanno che il padre è in carcere.

Jessica, Clarissa e Lulù Selassié sono state convocate dal GF Vip 6 per ricevere informazioni su importanti questioni familiari, come si legge sui social ufficiali del programma.

Due giorni fa era stato il settimanale Oggi a sganciare la bomba sulle tre sorelle della casa di Cinecittà: il padre è stato arrestato in Svizzera, e poi estradato in Lussemburgo, per una truffa da oltre 10 milioni di franchi, compiuta proponendo a tre investitori ticinesi affari con bond tedeschi datati 1922. Il papà delle sorelle Selassié sarà trattenuto in carcere per i prossimi tre mesi.

L'inchiesta su Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, questo il nome riportato sui documenti, però, non si ferma qui e investe anche l'albero genealogico di Jessica, Clarissa e Lulù: il vero nome del padre sarebbe infatti Giulio Bissiri e la discendenza dal Negus Hailé Selassié solo un "marchio" acquistato dagli ultimi veri discendenti dell'ultimo imperatore d'Etiopia.

A quanto pare infatti Giulio Bissiri sarebbe figlio di un giardiniere italiano che lavorava nel palazzo imperiale di Hailé Selassié. Il bambino giocava con i nipoti del negus neghesti ed era ben voluto dalla famiglia imperiale che lo considerava come uno di loro. Da qui il sogno di recuperare non solo il nome ma anche il cospicuo patrimonio del negus.

Se i documenti che legano Bissiri alla discendenza dell'Imperatore dell'Etiopia dovessero risultare davvero falsi, allora Jessica, Clarissa e Lulù Selassié non sarebbero principesse, titolo con cui loro stesse si sono presentate alla produzione del GF Vip. Una grana in più per Alfonso Signorini in un'edizione che già non si preannuncia vincente come la precedente.