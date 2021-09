Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della quinta puntata, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua quinta puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:30 - con ospiti, nomination e confronti tra i concorrenti. Soleil Sorge potrebbe incontrare la fidanzata di Gianmaria Antinolfi mentre Sophie Codegoni riceverà una gradita sorpresa

Le anticipazioni della puntata di stasera ci raccontano di una possibile resa di conti tra le due opinioniste, protagoniste di un fine settimana scintillante, dopo che Sonia Bruganelli ha postato su Instagram una foto con Giancarlo Magalli, grande nemico di Adriana Volpe. Quest'ultima non è stata in silenzio, tra le due c'è stato un vivace scambio sui social, quanto genuino non è dato sapere. Stasera tocca ad Alfonso Signorini approfondire l'argomento e mettere pace tra le due nuove opinioniste del programma

I quattro concorrenti in nomination sono Andrea Casalino, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Nicola Pisu, stasera conosceremo il verdetto del televoto. Inoltre i rumors parlano della presenza in studio della fidanzata di Gianmaria Antinolfi, pronta a scontrarsi con Soleil Sorge, l'ex dell'imprenditore napoletano con cui l'influencer ha avuto più di uno litigio in questi giorni di permanenza nella casa. Sophie Codegoni riceverà una sorpresa "che le regalerà tante emozioni", come riporta il profilo Instagram del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini torna di nuovo da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, i due, dopo essersi scambiati il primo bacio, sembrano essersi presi una piccola pausa. Il nuotatore ha fatto un piccolo passo indietro in attesa di capire meglio i suoi sentimenti verso la principessa etiope. Stasera sapremo a che punto è il loro rapporto.