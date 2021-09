Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della quarta puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo.

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua quarta puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:30 - che prevede la prima eliminazione di questa edizione del reality. Il team di autori promette una serata 'scintillante' in cui gli equilibri della casa si romperanno per sempre.

Le anticipazioni della puntata di stasera, la seconda in onda di venerdì, si focalizzano sui duri scontri che ci sono stati nella casa durante la settimana, riferendosi probabilmente a quello tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, ma anche a quello tra Davide Silvestri con Andrea Casalino, e Katia Ricciarelli contro tutti.

Alfonso Signorini e le sue opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, indagheranno sulla nascente love story tra Manuel Bortuzzo e la principessa etiope Lulù, che proprio nella nottata appena passata si sono scambiati un primo bacio.

È prevista una sorpresa per Amedeo Goria, potrebbe arrivare nella casa Vera Miales, la sua fidanzata moldava, ma non è escluso che possa ricevere una visita della figlia Guenda, che in questi giorni lo ha difeso sui social dopo che il giornalista è stato accusato di aver molestato Ainett Stephens.

Stasera arriveranno in studio due nuove opinioniste "molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili", le ha definite Andrea Palazzo dalle pagine del settimanale Chi.

Stasera, poi, scopriremo anche chi tra Davide Silvestri e Tommaso Eletti perderà il televoto e dovrà lasciare la Casa, secondo le voci che girano sui social dovrebbe essere l'ex concorrete di Temptation Island il primo gieffino a uscire immediatamente dalla porta rossa. Lunedì scorso Eletti ha perso nettamente il televoto contro Francesca Cipriani, finendo direttamente in nomination per la puntata odierna.